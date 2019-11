Hipra rep 35 milions d'euros d'Europa per finançar un projecte de recerca

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha aprovat una subvenció de 35 milions d'euros a laboratoris Hipra SA per finançar un projecte de recerca i desenvolupament. La farmacèutica amb seu a Amer especialitzada en salut i benestar animal ha rebut aquest ajut corresponent al Pla d'inversions per a Europa, també conegut com el pla Juncker que té per finalitat ajudar diverses companyies de la UE a estimular el seu desenvolupament.

Segons consta a la pàgina web del BEI, Hipra obté 35 milions d'euros per finançar un projecte valorat en 82 milions d'euros que consisteix en «inversions en recerca i desenvolupament i altres despeses relacionades amb la salut i benestar animal». En aquest sentit, s'estipula que el préstec «serà utilitzat per ajudar a implementar l'estratègia de l'empresa» i que «s'espera que les inversions contribueixin a la competitivitat i el creixement» d'aquesta. La inversió va ser aprovada el 7 de maig passat i especifica que no fan falta avaluacions d'impacte ambiental en comprovar que la inversió en tecnologia es portarà a teme en «instal·lacions ja existents».

Hipra forma part d'una vuitantena d'empreses i institucions espanyoles que ha rebut diners del pla Juncker. Per exemple, Aena té assignats 400 milions d'euros per reforçar la seguretat dels seus aeroports, entre ells el de Girona-Costa Brava.

En aquest cas, el BEI ajuda a finançar l'empresa pública per dotar els aeroports d'equips de detecció d'explosius i adaptar els sistemes d'inspecció d'equipatge.



Altres empreses

Altres companyies com les farmacèutiques Grífols i Almirall també han aconseguit finançament del BEI per impulsar els seus projectes. I organismes públics com l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha rebut 50 milions d'euros per renovar, amb criteris d'eficiència energètica, un miler d'habitatges en àrees vulnerables.

El BEI també finançarà la construcció de prop de 2.200 habitatges socials a Barcelona amb un crèdit de 125 milions d'euros concedit al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barclelona.

L'octubre passat es va signar amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) l'acord amb l'import més elevat de crèdit del BEI. Es van concedir 205 milions d'euros per comprar 42 nous combois d'alta eficiència per renovar les línies L1 i L3 del metro de Barcleona.



Invertir després de la crisi

El pla Juncker, batejat així pel president de la Comissió Europea Jean-Claude Juncker, es va posar en marxa el 2015 amb l'objectiu d'estimular la inversió que va quedar estancada a Europa arran de la crisi econòmica. A través del Fons Europeu d'Inversions Estratègiques i del BEI, el pla Juncker ha injectat 1.300 milions d'euros en crèdits a empreses per mobilitzar una inversió de 3.200 milions d'euros en total.