L'empenta de les càrnies situa l'exportació en xifres de rècord

Nou trimestre superat, el tercer del 2019, i nou rècord exportador de les empreses de la província de Girona, que ja han venut 4.203,3 milions d'euros a l'estranger, segons les dades facilitades ahir pel Ministeri d'Indústria i Comerç. La facturació del sector exterior local creix d'un 6,6% respecte dels nou primers mesos del 2018. Contribueixen en gran mesura a aquesta bona dada les empreses agroalimentàries i especialment les càrnies, que, beneficiades pels estralls que la pesta porcina africana (epidèmia inòcua per als humans però mortífera per als porcs) provoca a la Xina, han incrementat un 29% les vendes a l'exterior i, fins al setembre passat, ja havien venut 1.189 milions d'euros. Això significa que de cada 100 euros facturats a l'estranger 28 van a parar a l'haver de la indústria càrnia. En conjunt, el creixement de l'agroalimentari ha estat més moderat, del 18,1%, i això s'ha traduït en vendes per valor de 1.858,2 milions.



Agost de 2018: el primer brot

Aquesta conjuntura tan beneficiosa per als interessos de l'exportació gironina s'arrossega al gegant asiàtic des de l'estiu del 2018; al setembre d'aquell any el Govern xinès declarava l'estat d'alerta, empès per la propogació d'una epidèmia que va tenir el brot inicial el 3 d'agost en una granja del nord-est. La pesta es va estendre ràpidament per la província d'Henan -recorden des de l'institut Espanya, Exportacions i Inversions (Icex)- i es va propagar a quatre províncies més (Jiangsu, Liaoning, Heilogjiang i Zheijang, a banda de Henan); en poques setmanes ja hi havia 430 milions de caps de bestiar infectats. A l'agost d'aquest any, el preu del quilo s'havia disparat un 47,6% i, davant la manca de subministrament nacional, les vendes de porc procedents d'Espanya, en comparació amb el 2018, havien crescut un 84% fins al juny, segons dades d'Icex. L'any 2018 el sector carni espanyol va vendre a la Xina –país que consumeix el 50% de la carn que es produeix al món– productes porcins valorats en 324 milions d'euros; els sis primers mesos del 2019 la xifra ja s'havia enfilat fins als 307 i «tot fa pensar» que, al desembre, s'hauran superat els 443 milions assolits el 2016, la «marca rècord» de la sèrie històrica, apunten des de l'agència governamental.



I ara, Vietnam

La pesta porcina afecta altres països asiàtics, com Vietnam, que, segons els càlculs d'Icex, podria tenir un dèficit de 500.000 tones de carn de porc, el 20% de la demanda, fins a principis de 2020. Es tracta del país amb un consum de porc per càpita més elevat del món: 31,3 quilos per persona i any. Les empreses espanyoles van facturar 11,2 milions d'euros a Vietnam el 2018, un 30% més que al 2017, segons Icex.



Química i maquinària

L'ascens notable de les vendes exteriors del sector carni contrasta amb la davallada registrada per les exportacions de la indústria química, que reculen un 2,7% (721,9 milions), i de maquinària, que baixen un 6% (357 milions).