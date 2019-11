Més amics de Google que d'Amazon

La jornada Oportunitats i reptes del comerç electrònic per a pimes va comptar amb una taula rodona en què tres empresaris gironins van explicar la seva experiència pel que fa al comerç electrònic.

Els gestors d'AventuraMania, Farmainstant i Interactiu Comunicació Digital van ser els encarregats d'explicar els seus inicis al món de l' e-commerce i van donar consells als futurs empresaris i emprenedors sobre el comerç electrònic. AventuraMania és una empresa fundada el 2012 a Girona que es dedica a vendre material d'esports d'aventura i material d'astronomia. Avui compta amb una plantilla de nou persones i comercialitza a Espanya i Portugal i s'està estenent per Europa. Xavi Nieto va explicar que «la nostra filosofia per diferenciar-nos de la competència és el tracte al client».

Interactiu Comunicació Digital, amb seu a Cornellà del Terri, es dedica a l'acompanyament i assessorament a les empreses a fer el salt a internet. Actualment compta amb més de 1.200 clients. Es va crear fa 14 anys i té una plantilla de 20 persones. Pere Ponsatí va recomanar «formació i dedicació, anar pas a pas i sobretot coherència, sentit comú i no tancar-se a res» per iniciar un comerç electrònic.

Per la seva banda, Farmainstant, establerta el 2011 com a farmàcia física a Salt, va fer el pas al comerç electrònic el 2012, venent primer productes de parafarmàcia i posteriorment també medicaments. Anna Jubero va ressaltar que «marquem la diferència en la fidelització del client i donant una molt bona atenció al client».



Posicionar-se als buscadors

Un dels punts en els quals es va fer incidència a la taula rodona va ser la importància del posicionament de l'empresa en els buscadors d'internet. Es va parlar de la importància del SEO o del SEM: «Com més visites i com millors i més encertades siguin les paraules clau que s'utilitzin, més vendes tindrà l'empresa», explicava Ponsatí. «Hi ha diferents estratègies a l'hora de definir-nos, però és imprescindible que utilitzem les paraules correctes, que la velocitat de resposta de la pàgina web sigui ràpida, que estigui dissenyada per a format mòbil».

Per la seva banda, Xavi Nieto va apuntar que «és fonamental tenir dades per generar informes i conèixer el recorregut que fa el client potencial a l'hora de fer una cerca per internet. Això requereix una inversió, però, si no es fa, no tindrà cap mena de sentit perquè anirem a la deriva. És imprescindible per iniciar un negoci a e-commerce tenir un pla de negoci i un pla de màrqueting digital. Nosaltres, per exemple, durant el procés de la compra oferim el servei d'un xat personalitzat per si el client té alguna pregunta».

Anna Jubero va explicar que tenen a la plantilla farmacèutics experts també amb SEO per tal d'introduir sempre els conceptes clau i estar ben posicionats als cercadors. «Per diferenciar-nos de la competència oferim descomptes en la primera compra, garantim una entrega del producte en un màxim de 24 hores».

La logística, imprescindible

El servei de logística va ser un altre dels punts destacats durant la taula rodona. Per les tres empreses gironines és molt important que si es fa una bona feina per vendre el producte, «en el que no podem fallar és a l'hora de fer l'últim pas de lliurament del producte». Per aquest motiu, van explicar, «cal seleccionar-la molt bé perquè el client no trucarà al repartidor, sinó que ens truca a nosaltres i, si no està content, no ens tornarà a comprar cap producte». «Valorem més una empresa de proximitat, que puguem tenir un interlocutor directe i que sempre sigui el mateix i que ens solucioni els problemes ràpidament».



«Petita inversió a Facebook»

També es va parlar de la incidència de les pimes a les xarxes socials. Farmainstant ha apostat bàsicament per Instagram i ha deixat enrere Facebook. Per la seva banda, AventuraMania no aposta gaire per les xarxes socials. Ponsatí, en canvi, es va mostrar molt partidari de «no tancar cap porta i explorar totes les vies». «Una petita inversió per exemple a Facebook, ens pot permetre segmentar molt bé el nostre client potencial i podem veure després del temps de prova el resultat que ens ha aportat l'anunci a Facebook i com ha incidit en les nostres vendes». La taula rodona va ser moderada pel periodista del Diari de Girona Oriol Puig.