Adif xifra en prop de 30 milions d'euros les reparacions a la xarxa ferroviària després dels aiguats d'octubre

Adif ha xifrat en gairebé 30 milions d'euros el cost de la reparació dels danys causats pels aiguats de l'octubre a la xarxa ferroviària, encara que apunten que són primeres estimacions i que s'anirà actualitzant a mesura que vagin avançant les tasques de reparació En un comunicat a premsa, l'Administració d'Infraestructures Ferroviàries del ministeri de Foment ha assegurat que segueixen treballant "intensament" per substituir i reparar totes els infraestructures i instal·lacions ferroviàries "greument" afectades, i remarquen que s'han detectat més de 70 punts danyats, un 30% dels quals té afectacions de nivell alt o molt alt.

Segons Adif, hi ha fins a 70 punts amb danys de diferent nivell en els trams de la línia ferroviària, com els trams entre Puigverd de Lleida i Juneda, Juneda i les Borges Blanques, les Borges Blanques i la Floresta, la Floresta i el Canal d'Urgell, Vinaixa i Riu Milans o Vimbodí i l'Espluga de Francolí. Com subratlla l'organisme, en gairebé un 30% d'aquests punts el nivell de danys va ser alt o molt alt.

Entre els principals afectacions destaquen l'enfonsament de la plataforma en diversos punts, danys a talussos i terraplens i despreniments a trinxeres, afectacions a obres de fàbrica, desguarnit de via per arrossegament del balast i "greus danys" a subsistemes d'energia, comunicació i instal·lacions.

L'administració d'infraestructures ferroviàries assegura que s'està actuant de forma simultània en diverses zones de la xarxa amb operacions de sanejament, reconstrucció i protecció de la plataforma i millora del drenatge, per després continuar amb la resta d'infraestructures que van ser afectades.

A més, també s'estan iniciant els preparatius per hissar la locomotora del tren de mercaderies situat entre Vinaixa i l'Espluga de Francolí, encara que no es podran començar fins que no arribi l'autorització per part de la Xarxa Elèctrica d'Espanya perquè l'alçada de les grues podrien afectar la línia d'alta tensió.

Adif també apunta que han fet estudis hidrològics i càlculs hidràulics i estructurals de les noves obres de fàbrica mitjançant marcs prefabricats que aniran sota les vies. També han acabat la reparació de la via en els punts on només hi havia afectacions a la capa de balast entre Vinaixa i l'Espluga de Francolí.