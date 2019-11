Brussel·les destinarà 201 milions a promocionar productes agrícoles dins i fora de la UE

El programa anual de la Comissió Europea per promocionar productes agroalimentaris europeus tant dins de la Unió Europea com fora del bloc comptarà el 2020 amb un pressupost de 200.900.000 d'euros, segons va informar dimarts la institució comunitària.

La convocatòria de propostes es llançarà oficialment al gener de l'any vinent i està oberta a diferents tipus d'organitzacions, com associacions professionals, grups de productors o grups agroalimentaris amb activitats de promoció.

En concret, el programa reserva 100 milions d'euros als anomenats programes «simples», que són aquells que han estat presentats per una o diverses organitzacions d'un mateix Estat membre.

Dins d'aquesta categoria, uns 75 milions es destinaran a la promoció d'aliments europeus fora de la UE, especialment a la Xina, Japó, Corea i el Sud-est asiàtic (27,5 milions); Canadà, Estats Units i Mèxic (20 milions) i altres àrees geogràfiques (22,5 milions). A més, es destinaran 20 milions d'euros a la promoció de productes agroalimentaris dins el bloc.

La partida per a programes «múltiples» (presentats per almenys dos organitzacions de dos o més països o per una o més organitzacions europees) ascendeix a 91,4 milions, dels quals 43 milions es destinen al mercat intern i altres 43 milions a tercers països.