Jornada sobre la fiscalitat dels productes d'inversió a Girona

CaixaBank va celebrar, ahir, al CaixaForum Girona, una jornada de formació per a accionistes sobre la fiscalitat dels productes d'inversió. La sessió, en què van participar 45 accionistes de l'entitat, va ser impartida per Albert Sagués, professor de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, que va explicar la fiscalitat específica dels principals productes financers: dipòsits, renda fixa, accions, fons d'inversió, plans de pensions i productes d'assegurances amb exemples per fer més entenedors aquests conceptes.

L'objectiu del curs va ser també introduir als assistents en l'estructura de l'impost sobre la renda, l'impost sobre el patrimoni i l'impost sobre successions, incidint en com es declaren els diferents productes financers en aquests impostos.



Formació sobre mercats

L'entitat ofereix aquests cursos formatius presencials sobre mercats financers i conjuntura econòmica, que són impartits per escoles de reconegut prestigi com l'Institut BME o la Barcelona School of Management de la UPF. Com a novetat, aquest any també s'han incorporat noves escoles de negoci, com l'Institut d'Estudis Financers o CaixaBank Research.