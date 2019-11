L'empresa gironina Toni Pons avança en la seva expansió i obre una botiga a Colòmbia

L'empresa selvatana Toni Pons segueix amb el seu projecte d'expansió internacional i ha fet un pas més en la seva presència a l'Amèrica del Sud. Les emblemàtiques espardenyes de la marca gironina han arribat a Colòmbia, de la mà d'un soci local, a través de l'obertura de la primera botiga al nou centre comercial Mallplaza Buenavista, a Barranquilla.



Fa uns dies Toni Pons va obrir les portes en aquest nou centre comercial, que compta amb més de 150 locals i està situat al nord de Barranquilla, de la primera botiga al país. Mallplaza és un dels operadors comercials més importants que hi ha a l'Amèrica del Sud, amb 22 centres comercials a Xile, Perú i Colòmbia. En aquest espai, situat al nou centre comercial, els clients hi podran trobar aquest nou producte tan típicament mediterrani com són les espardenyes d'espart.



Fundada a Osor, encara que amb la seva seu central a Girona, Toni Pons està especialitzada en l'elaboració a mà d'espardenyes tradicionals i dona feina a més de 50 persones. Toni Pons va facturar l'any passat 12,5 milions d'euros, un 80% d'ells gràcies a l'estranger, on és present a més de 50 països.

Toni Pons és una empresa familiar que utilitza només primeres matèries naturals en la seva producció i fabrica les seves espardenyes amb mètodes tradicionals i artesans, com el cosit a mà, als quals s'uneix la sostenibilitat de materials i processos de fabricació.

Actualment, les espardenyes de Toni Pons són presents a tot el món, ja que compten amb presència a Alemanya, Andorra, Aràbia Saudita, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Xipre, Corea del Sud, Costa Rica, Unió dels Emirats Àrabs Units, Espanya, Estats Units, França, Hongria, Israel, Itàlia, Mèxic, Malàisia, Nova Zelanda, Països Baixos, Polònia, Portugal, Puerto Rico, RAE de Hong Kong (Xina), Xina, Xile, Regne Unit, Vietnam, Turquia, Tailàndia, Singapur, Rússia, Sèrbia i Perú.

Paral·lelament, Toni Pons inverteix part dels seus beneficis en diversos programes socials, així com ha creat un taller d'integració social i col·labora amb un programa per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual.

Toni Pons Social és el programa de responsabilitat social basat en la missió de l'empresa que, des de l'inici, s'ha esforçat per treballar essent fidel a uns principis i valors com la feina ben feta, sentit comú, calidesa en el tracte, honradesa i credibilitat social. A aquests cal sumar-hi el compromís de l'empresa amb l'entorn.