MediaMarkt: 20 anys de la fundació i 18 de plena implantació a la ciutat de Girona

MediaMarkt, la firma dedicada a la distribució de tecnologia i electrònica de consum, ha complert 20 anys plenament consolidada a Girona, on va obrir una botiga el 28 de juny de 2001. Segons dades de la companyia, entre els productes més venuts durant aquets anys hi ha les televisions, els dispositius mòbils, ordinadors portàtils, rentadores i neveres. Actualment, a més a més, destaca l'aposta de la companyia pels serveis de la botiga, concretament la de Girona compta amb un ampli ventall de serveis de posada a punt de productes com smartphones o ordinadors, així com tallers per treure màxim rendiment als productes comprats, com els robots de cuina.

L'última ampliació de la botiga va ser el juny de 2017, convertint-la en un dels establiments «insígnia» de la companyia, per oferir als gironins un servei de compra adaptat a les noves necessitats dels clients.

MediaMarkt dona feina a Girona a 115 treballadors. Des de l'empresa asseguren que «estem molt orgullosos de fer 20 anys que som l'aliat tecnològic dels espanyols. A Girona treballem dia a dia per apropar la tecnologia i l'electrònica de consum als gironins i gironines i la nostra botiga s'ha convertit en un punt de trobada per a molts clients per conèixer de primera mà les novetats de marques pioneres». A més a més, els clients «quan venen a comprar a MediaMarkt no només esperen comprar el producte que desitgen, sinó que a més a més, volen emportar-se un bon tracte a través dels serveis que s'ofereixen a la botiga de post-venda».



MediaMarkt commemora el vintè aniversari de l'obertura de la seva primera botiga a Espanya, on compta amb 88 establiments. Durant aquest període de temps ha facturat vendes per valor de 25.000 milions d'euros.

Concretament, la multinacional va desembarcar al mercat estatal l'11 de novembre de 1999, amb l'obertura de la primera botiga a la localitat madrilenya de San Sebastián de los Reyes.

MadiaMarkt va facturar 2.000 milions només en l'exercici de 2018, situant Espanya com un mercat estratègic clau per a la companyia.

Durant aquests 20 anys, l'empresa ha venut més de 20 milions de televisions, 19,3 milions de dispositius mòbils, 5 milions d'ordinadors portàtils, 2,3 milions de rentadores o 2 milions de neveres.

En una valoració coincidint amb el vintè aniversari, el conseller delegat de MediaMarkt Iberia, Alberto Álvarez Ayuso, va explicar que «aquests 20 anys de feina ens han portar a estar avui a les llars dels nostres clients com el seu aliat de confiança en matèria de tecnologia i electrònica de consum». «Han estat 20 anys plens d'aprenentatge i sempre amb un objectiu clar: posar la prioritat en les persones. Gràcies als nostres clients portem 20 anys essent referent del sector en el nostre país i seguirem treballant dia a dia per complir 20 anys més»



El conseller delegat de l'empresa va destacar que la muntinacional ha apostat sempre pel mercat espanyol i va recalcar que paguen els seus impostos a Espanya. «Tot i pertànyer a un gran grup multinacional, paguem els nostres impostos aquí i les nostres inversions, desenvolupaments i ampliacions es realitzen a nivell local», va voler destacar.

L'espanyol ha estat a més a més per a MediaMarkt un dels mercats pioners on la companyia dedicada a l'electrònica de consum ha implantat campanyes ja tan arrelades a casa nostra com el Black Friday, que va començar el 2012, o el seu particular Dia sense IVA, que es va començar a practicar l'any 2007.