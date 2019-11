no t'enganxis els dits amb cap immoble

ls col·legiats API som garantia de professionalitat i confiança. Actuem amb agilitat, precisió, màxima perícia i e?càcia en qualsevol procés de compra, venda o lloguer, oferint la màxima cobertura jurídica en el sector immobiliari, sector que cal defensar al màxim en els seus paràmetres de rigor i transparència versus les competències deslleials i al·legals, tant reals com virtuals i que són amenaces constants en el nostre sector.

Amb aquesta premissa i amb l'objectiu de posar en valor els APIs com a professionals de referència en el nostre sector, la campanya de comunicació del col·legi d'Agents de la Propietat de Girona ha volgut apostar per una publicitat directa i incisiva per tal que es confiï en la marca del Col·legi com a sinònim de tranquil·litat, bona gestió, acompanyament professional en el temps i resolució de possibles conflictes, dubtes o situacions imprevistes que puguin sorgir durant l'encàrrec. Per a nosaltres la fidelitat del client es basa en una relació de confiança que perdura en el temps, i aquest valor dona seguretat i per tant la màxima protecció.

Volem insistir i transmetre el nostre millor màrqueting emocional. A l'hora de comprar, vendre o llogar un immoble, la millor opció és un API. La més encertada i la més transversal per tal que el client primer i últim quedi convençut que la marca API és sinònim de seguretat i prevenció. Per aquest motiu ens vam decidir per un missatge molt visual i directe pensat per als principals canals actuals. Els digitals, ja que estem presents a Youtube, Instagram i Facebook,i també a la premsa, ràdio i als autobusos de les principals línies de les comarques gironines (rutes amb destí final a Cadaqués, Sant Feliu de Guíxols, Figueres, Roses, Palamós, Torroella de Montgrí i l'Escala). També es van dissenyar uns flyers que s'han repartit entre totes les agències immobiliàries per transmetre el missatge.

Amb l'ànim de ser referents en seriositat i permanent adaptació a les necessitats del client i a la normativa vigent, des del col·legi es treballa per vetllar per la professionalitat de tots els agents; i com sigui que es tracta d'una professió que requereix gran valor multidisciplinari i transversal, des del Col·legi oferim de manera permanent i concreta tota la formació, informació i cobertura màxima per als nostres col·legiats i tota la seva cartera de clients.

Transmetre al receptor de l'anunci que no s'enganxi el dits és la nostra manera directa i sensorial de fer arribar la certesa que a través de l'API es trobarà la millor gestió, el millor suport i les màximes garanties davant les expectatives del client, siguin quines siguin les seves quimeres i les seves necessitats més legítimes.

El món canvia constantment i el sector i les tecnologies també; però la fidelitat i professionalitat d'un API perduren en el temps. El que és més important, una bona gestió a temps i un bon acompanyament en la mateixa faran possibles la prevenció i seguretat del client, en la seva àrea privada, patrimonial, personal i sobretot de present i futur; perquè si tenim clar que no volem que cap persona s'enganxi els dits en el mercat immobiliari i en seu plantejament patrimonial de vida, és perquè els APIs som el experts ideals per anar amb la cura necessària i justa per preservar el client de tot allò que no li sigui beneficiós, legal, legítim i professionalment correcte.