La producció d'arròs caurà un 4,4% aquest any, segons Cooperatives Agroalimentàries

La producció d'arròs a Espanya arribarà a les 788.421 tones el 2019, un descens del 4,4% respecte a la collita de 2018, segons el consell sectorial d'arròs de Cooperatives Agroalimentàries. Andalusia és la major regió productora, amb el 37% de la superfície, 38.663 hectàrees, i el 39% de la producció, 310.000 tones. El segueixen Extremadura, amb el 21% de la superfície (21.386 hectàrees); i el 19% de la producció, 151.838 tones; i Catalunya, amb el 20% de la superfície d'arròs, 20.604 hectàrees i el 19% de la producció amb 149.751 tones.

Per tipus d'arròs, la producció es divideix en 405.756 tones d'arròs tipus japonica (51,4%) i 383.666 tones de tipus índica (48,6%). La superfície a Espanya torna a reduir-se per novè any seguit, amb 103.677 hectàrees, 1.182 hectàrees menys que el 2018, un 1,1% de caiguda.



València, la quarta regió

València és la quarta regió productora d'arròs a Espanya, amb el 15% de la superfície total espanyola, 15.447 hectàrees i el 17% de la producció, 133.815 tones. Aragó amb el 5% de la superfície total d'Espanya (4.856 hectàrees), ha tingut una reducció del 2,12% respecte de la superfície 2018, produint 31.392 tones d'arròs.



Pluges

Pel que fa a la collita d'arròs a Calasparra (Múrcia) s'ha desenvolupat sense incidents, tot i les pluges prèvies a la collita, amb 448 hectàrees i 2.500 tones de producció, en la seva totalitat japonica.

Navarra, amb el 2% de la superfície espanyola i l'1% de la producció, ha produït 10.215 tones d'arròs en la seva totalitat japonica en les seves 2.273 hectàrees, amb mals rendiments per hectàrea, degut principalment a una mala naixença que va propiciar un gran desenvolupament de les males herbes i les baixes temperatures que van provocar en algunes zones caigudes de rendiment superiors al 30%. En definitiva, la caiguda total de producció el 2019 ha estat del 25% respecte a 2018.