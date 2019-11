Santander tanca trenta de les 97 oficines que tenia a la província

El Banc Santander va culminar ahir el procés de tancament d'oficines arran de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per la integració del Banc Popular. Es van tancar dues sucursals més de la província de Girona: una a Blanes i una a Palamós. En total, des del mes de juny, quan va començar a aplicar-se l'ERO, s'han tancat a Girona 30 oficines . La d'ahir era l'última onada de tancaments. Això suposa la pèrdua del 40% de presència del Santander al territori gironí.

A Catalunya s'han tancat un total de 154 oficines, de les 600 que tenia, la majoria de les quals estaven situades a Barcelona (91 sucursals). A Tarragona se n'han clausurat 17 de 50 i a Lleida 15 de 52. Pel que fa a Espanya, el total és de 1.128. Falten encara per tancar 22 oficines sense determinar abans del 31 de desembre. Fonts sindicals van explicar a Diari de Girona que desconeixen com es decidirà el tancament de les oficines que queden pendents. Segons les últimes dades facilitades per les mateixes fonts, a Girona hi havia 16 persones afectades per l'ERO fins al setembre. En el conjunt d'Espanya, la culminació de l'ERO haurà derivat en l'extinció de 3.223 contractes.



Cap municipi sense servei

Des del Banc Santander van assegurar que cap municipi es quedarà sense serveis bancaris tot i la reestructuració de la xarxa, ja que la majoria de tancaments tenen lloc en ciutats. Així mateix, també van assegurar que s'està reforçant la xarxa d'agents i col·laboradors per donar servei a tots els clients, de manera que els clients de les oficines tancades tenen una altra sucursal del grup a una distància mitjana de 230 metres. Aquest procés s'emmarca, segons fonts de l'entitat, en la necessitat de millorar l'eficiència a causa de la duplicitat derivada de la integració de Banc Popular. El Santander i la representació sindical van firmar el passat mes de juny un ERO que contempla prejubilacions des dels 55 anys amb un sou que oscil·la entre el 75% i el 80% del total, dividit en tres parts diferents: el que afecta els serveis centrals, el de personal de xarxa (oficines) i el de personal de recursos humans. L'expedient es tancarà al març.