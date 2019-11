agricultura del futur serà sostenible, saludable, competitiva i rendible. Són les quatre conclusions que es poden extreure del que han exposat una vintena d'investigadors, empresaris i proveïdors tecnològics que han compartit els seus treballs, experiències i coneixements sobre la importància de la sostenibilitat en la producció agrícola en el Fòrum Cajamar Agro d'Agricultura sostenible, organitzat per Cajamar Caixa Rural que va tenir lloc durant la primera setmana de novembre.

Recordem que l'Organització de Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) considera que, per fer front al gran ritme de canvi i de la creixent incertesa, cal concebre la sostenibilitat com un procés i no com un fi a aconseguir. La necessitat de produir més aliments i millors per a una població creixent obliga el sector agroalimentari a ser més eficient i alhora sostenible. Per això, l'agricultura del futur ha de garantir més productivitat i rendibilitat amb un menor ús dels recursos, especialment d'aquells més escassos, com és l'aigua en el cas d'Espanya. Les noves tecnologies, l'obtenció de noves varietats i l'agricultura de precisió, seran essencials per assegurar una minoració en la utilització dels recursos i de l'impacte mediambiental.

És per això que Cajamar reunia en el Fòrum Cajamar Agro d'Agricultura Sostenible una vintena d'investigadors, empresaris i proveïdors de serveis provinents d'Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia i Madrid que han compartit les últimes tendències d'innovació per fer front als desafiaments globals a través de casos reals i projectes d'investigació, i han posat en comú idees d'avantguarda al voltant de la sostenibilitat de la producció agrícola. Tots ells han coincidit a assenyalar que una agricultura sostenible és aquella que garanteixi que els recursos que utilitza es poden seguir utilitzant de la mateixa manera per les generacions futures, i que alhora sigui saludable, competitiva i rendible.

Entre les qüestions que s'han abordat hi ha la biotecnologia i la millora genètica per dissenyar les plantes del futur; com l'ús eficient i responsable de l'aigua i els fertilitzants, i els nous bioproductes són imprescindibles per elevar la producció de manera més saludable i utilitzant menys recursos i preservant el medi ambient; i com les noves eines tecnològiques i l'agricultura de precisió són cada vegada més útils en l'agricultura i ajuden a optimitzar els recursos.

Recordo, una vegada més, que Espanya ocupa un lloc rellevant en la producció d'aliments, tant a escala europea com mundial, i el sector agroalimentari és clau per a la nostra economia. I els reptes futurs es mostren com una oportunitat per al sector agroalimentari espanyol que haurà d'atendre les demandes de consumidors i administracions, tractant al seu torn de ser competitius, rendibles i sostenibles.

El president de Cajamar, Eduardo Baamonde, animava el centenar de responsables agroalimentaris assistents a seguir creixent i millorant la rendibilitat a través de la diferenciació dels seus productes i de l'increment de valor afegit, i per això ha assegurat que cal que agricultors, indústria i distribució inverteixin en noves tecnologies i big data i incrementin la inversió en R+d+i per aconseguir un model sostenible que sàpiga avançar-se a les necessitats dels consumidors.

Per la seva banda, el director d'Innovació Agroalimentària de la mateixa entitat, Roberto García Torrent, explicava l'interès de l'entitat a fomentar la transferència de coneixement en el sector agroalimentari i ha assenyalat que, a través d'aquest tipus d'interaccions, es pretén estendre la innovació en l'agricultura espanyola, per fer-la més rendible, competitiva i sostenible.

La conferència marc va anar a càrrec de Rosa Gallardo, qui assenyalava la importància de l'agricultura espanyola i com la tecnologia contribueix a la seva millora, així com l'impacte i les oportunitats de les tecnologies de la informació i la digitalització per avançar en la sostenibilitat de la producció agrària.

Les intervencions es van centrar fonamentalment en les tendències en recerca i innovació empresarial. En el primer bloc d'intervencions sobre «Tendències en investigació», un grup d'investigadors de l'INIA, Universitat Politècnica de Madrid; d'Agromillora Group, de Lleida; de la Universitat Miguel Hernández d'Alacant, de l'Estació Experimental de Cajamar a Almeria; de la Universitat de Lleida, i de l'Institut de Recerca de la Generalitat de Catalunya han donat a conèixer els seus treballs i avenços. Tots ells han assenyalat la biotecnologia, amb la qual s'aconsegueixen millores genètiques i varietats noves, així com l'ús de les TIC, la digitalització i la biodiversitat seran eines essencials per aconseguir una agricultura sostenible.

En el segon bloc, centrat en «Innovació empresarial en productivitat i sostenibilitat», directius d'empreses i cooperatives agroalimentàries, com Or del Desert, les cooperatives Acor i Anecoop, Única Group, Nestlé i Martín Codax han explicat com estan apostant per la innovació i les noves tecnologies per a uns casos desenvolupar nous productes i presentacions, per optimitzar l'ús dels recursos i, en definitiva, anar assolint produccions sostenibles.

En l'últim bloc sobre «Construint el futur de l'agricultura» responsables de John Deere Ibèrica, Lab-Ferrer, Hispatec, VisualNAcert, Llavors Fitó, Kimitec Group i Syngenta han mostrat com la tecnologia, la digitalització, les TICs i la innovació estan possibilitant cultius més eficients, preservant els recursos naturals i reduint l'impacte mediambiental.

Tot un èxit el d'aquest Fòrum Cajamar Agro d'Agricultura sostenible, del què molts mitjans van fer notícia, entre ells el Diari de Girona.