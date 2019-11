Porten Ryanair als jutjats gironins per no pagar l'antiguitat als treballadors

Diversos treballadors de Ryanair a Girona han denunciat la companyia irlandesa perquè, asseguren, que no els paga el que els pertoca en funció dels anys d'antiguitat. En total són vuit els empleats que han portat l'aerolínia a judici adduint que no respecta el conveni signat amb els sindicats i que suposaria un extra d'uns 500 euros més l'any per treballador. Segons el conveni, aquests empleats han de cobrar aquesta retribució quan porten tres anys fixes a l'empresa i havent complert una sèrie de requisits. El problema, és que fa uns anys que Ryanair va fer fixes discontinus – només treballen uns sis mesos l'any -, i per tant, no haurien complert amb els tres anys laborables, segons Ryanair.

Els treballadors, però, creuen que tenen la raó ja que la companyia els va fer fixos discontinus fa més de tres anys, i per tant ja tenen dret a la retribució, sense haver d'esperar a portar sis anys en aquesta situació, tal i com argumenta Ryanair. Per tot plegat, els vuit empleats van interposar una denúncia contra la companyia ara fa un any. El judici estava previst per a principis de novembre però al final es va acabar suspenent fins d'aquí un any, fet que perjudica els treballadors que, de moment, seguiran mantenint la retribució inicial.

Es tracta d'empleats que treballen a la part 'aire' de l'aeroport de Girona Costa Brava. La seva funció és la càrrega i descàrrega de maletes en els avions que arriben o marxen de Girona.