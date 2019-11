Hisenda bloqueja el restaurant català que pagava els seus impostos només a l'Agència Tributària de Catalunya

Andreu Bartolomé i Maria Casademunt van ser els primers empresaris que es va declarar insubmíssos fiscals d'Espanya per a pagar els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Va ser el 2012. Set anys més tard, han hagut de tancar el seu negoci, el restaurant Siurana, perquè Hisenda els ha bloquejat el NIF i els seus comptes corrents.

Els empresaris qualifiquen la situació com un "atac democràtic" a la seva empresa i denuncien "la incompetència" del govern català "per no aplicar l'Estatut del 2006, com els va exigir un 70% del poble català, ni aplicar la DUI, com els van exigir els catalans en el referèndum de l'U d'Octubre del 2017".

Bartolomé i Casademunt, impulsors de la plataforma Diem Prou!, sempre han assegurat que la insubmissió fiscal a l'estat és legal, perquè "no implica que l'obligat tributari no hagi satisfet el deute", ja que l'ha consignat a l'administració catalana.