Més contractes per Nadal, però temporals i precaris

Quan falta menys d'una setmana per al Black Friday, data que ja s'ha convertit des de fa uns anys en l'inici de la temporada comercial nadalenca, moltes empreses es veuen obligades a augmentar el personal per satisfer tota la demanda. Un estudi de Randstad de recursos humans preveu que a la província de Girona es contractaran per aquesta data 380 persones, un 1,6% més que l'any passat. A Catalunya suposarà la generació de prop de 5.160 contractacions, un 6,4% més que l'any 2018. A aquestes xifres cal sumar-hi la contractació de la campanya nadalenca, que generarà a Girona 5.230 llocs de treball, un 7,6% més que l'any passat.

En el conjunt de Catalunya, les campanyes generaran durant aquest mes i mig 32.050 llocs de treball, un 4,8% més.

Llocs de treball inestables

La contractació augmenta, però els sindicats alerten que són llocs de treball precaris, de curta durada, que suposen una jornada laboral de moltes hores i que no tenen en compte la conciliació familiar. El secretari general de CCOO a Girona, Bartomeu Compte, va explicar que «seran contractes bàsicament a temps parcial, amb molta contractació femenina. Concentrar el consum en pocs dies no permet fer una contractació sostenible».

Per la seva banda, el secretari general d'UGT a Girona, Xavier Casas, va afirmar que «els llocs de treball que es creen per la campanya nadalenca són inestables i gairebé cap acaba en una contractació indefinida. A banda, durant aquesta campanya hi ha molts falsos autònoms». Les contractacions d'aquest any estaran distribuïdes en un 57,1% en el sector de la logística i el transport, mentre que el 42,9% restant es produirà en el sector del comerç.

El sector logístic i de transport, amb l'increment de les compres per internet en detriment del comerç tradicional, va guanyant cada cop més protagonisme i també fa que el perfil de les contractacions vagi variant.

De fet, el Black Friday i molta part de les compres de la campanya de Nadal es caracteritzen per fer-se cada cop més sovint per internet. El sector logístic i de transport guanya cada vegada més pes en l'economia gironina. Mentre que durant el 2018 el comerç a Girona va créixer un 0,2%, el sector logístic ho va fer un 2,7%, la qual cosa demostra el canvi de tendència i dels hàbits de consum dels compradors. El vicepresident d'Asetrans (l'Associació de transportistes per carretera de Girona), Eduard Ayach, va explicar a Diari de Girona que durant la campanya de Nadal «la part de transport i distribució genera un coll d'ampolla, ja que és l'últim pas que ha de fer un producte per arribar al punt de destinació». Ayach va afegir que «les empreses privades, per arribar a tot arreu, posen a la carretera més cotxes o camions, cosa que vol dir que no s'optimitzen les rutes i les carreteres estan més transitades». També va considerar que una de les peticions del sector és «la falta d'infraestructures, sobretot, pel que fa a la coordinació de la gestió de zones de càrregues i descàrregues, restriccions de carrers». «No pot ser que no tinguem un interlocutor únic i que cada municipi tingui una condició diferent. Això suposa que moltes vegades el repartidor ha d'aparcar lluny del punt de destí i entregar a peu el producte: una pèrdua de temps i de qualitat en el servei», va afegir. Per això, va demanar que la Diputació de Girona o la Generalitat busquin una solució perquè els costa «molt» a vegades accedir als punts d'entrega «i no hi ha una unificació entre municipis».

Facturació a l'alça

Al llarg de l'any passat, les empreses espanyoles van facturar 1.560 milions d'euros en transaccions al llarg del Black Friday. Aquest any es preveu que les vendes augmentin un 10,11% fins arribar a una despesa de 1.710 milions d'euros. Per primera vegada, un estudi sobre les compres fetes per internet durant aquest dia té en compte les devolucions. Durant l'any passat, el 24,37% dels productes que es van comprar per internet es van retornar, quan aquestes xifres, en un dia normal, ronden el 17 o el 18%. Els productes més retornats van ser els relacionats amb el mobiliari i la decoració, una taxa de devolució del 59,29%. Els articles menys retornats van ser els de menjar i cura per a mascotes.

Black Friday i pimes

Pel que fa als comerços de proximitat, més del 55% dels comerciants, segons Pimec, farà descomptes durant el Black Friday amb l'objectiu de dinamitzar i fomentar les vendes. La majoria dels comerciants, però, no preveuen descomptes en els sectors de l'alimentació i la restauració.

En referència a les vendes per internet, el 90% dels petits empresaris enquestats de la província de Girona per Pimec va assegurar que no té previst vendre online durant aquest dia ni per la campanya de Nadal. Valoren la proximitat i el tracte de «tu a tu» amb el client.