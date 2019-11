Així és el para-sol intel·ligent per a bars que utilitza l'energia solar per a la il·luminació

L'investigador català Gerard Cortina i l'empresa lleidatana IASO han desenvolupat un para-sol intel·ligent que, a banda de fer la funció tradicional de protegir les persones de la radiació solar, l'emmagatzema en forma d'energia elèctrica per poder-la fer servir, després, per il·luminar. L'objectiu és que aquest para-sol, pensat per al sector de la restauració, per a terrasses de bars o restaurants, pugui aprofitar l'energia del sol per a la il·luminació que incorpora. El primer prototip funcional podria estar disponible a principis del 2020. El projecte ha rebut el suport d'ACCIÓ, a través de la línia d'ajuts TECNIOspring, que promou la incorporació de talent experimentat a les empreses i agents d'R+D catalans.

Aquest para-sol que de dia protegeix de la radiació solar i després la transforma en energia renovable per a il·luminar a la nit arriba després d'una col·laboració de dos anys entre IASO i l'investigador, format als Estats Units.

Els ajuts TECNIOspring tenen un pressupost global de 10 milions d'euros –cofinançats per ACCIÓ i la Comissió Europea- i s'emmarquen en el programa europeu Horitzó 2020, que finança fins al 100% la contractació d'investigadors a les empreses.

El para-sol incorpora cel·les fotovoltaiques de silici monocristal·lí d'alta eficiència, que incorporen altres materials de suport per reduir el pes del panell solar. Les cel·les fotovoltaiques formen diversos panells solars que transformen la radiació en energia elèctrica.

La radiació solar s'emmagatzema en una bateria que dona una autonomia d'unes cinc hores als panells lluminosos. Aquests panells poden utilitzar-se tant per il·luminar l'àrea que cobreix el para-sol o com a reclam publicitari.

"Molts para-sols actualment ja porten sistemes d'il·luminació incorporats que s'han de connectar mitjançant cables al corrent elèctric dels locals, però si aconseguim que siguin autònoms i tinguin el seu propi sistema de captació d'energia i d'il·luminació, s'evita la necessitat de fer servir el cablejat", explica l'investigador Gerard Cortina, que destaca també que l'invent ajuda a sensibilitzar sobre l'ús d'energies renovables.

L'empresa IASO, amb seu a Lleida, està especialitzada en el desenvolupament de productes que ofereixin protecció solar, com ara para-sols, pèrgoles, cobertures per a piscines o estructures tensades.

Per la seva banda, Gerard Cortina és diplomat en Enginyeria Mecànica, llicenciat en Enginyeria Industrial i doctor en Enginyeria Mecànica per la Universitat de Utah dels Estats Units. Després de treballar cinc anys al mercat nord-americà i col·laborar amb altres universitats internacionals, es va incorporar a IASO, on actualment exerceix de director del departament d'R+D.