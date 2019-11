UGT proposa una jornada laboral de 32 hores setmanals

La UGT ha inclòs la reducció de la jornada laboral a 32 hores setmanals com a objectiu d'acció sindical de cara al 2020. El sindicat, que abans de la crisi demanava treballar-ne 35 a la setmana, la digitalització i la robotització progressiva obriran una nova oportunitat per treballar menys hores. La secretària de Política Sindical, Núria Gilgado, va explicar que «l'automatització comportarà un augment de la productivitat i requerirà més repartiment de feines».



Derogació de reformes laborals

Una altra de les línies mestres de l'acció de l'UGT per l'any vinent és la derogació de les reformes laborals. En aquest sentit, el sindicat va aprofitar la jornada anual d'acció sindical i negociació col·lectiva per exigir que l'eliminació total de la normativa sigui una «prioritat» per PSOE i Podemos si formen un govern de coalició. Va afegir que el 2020 ha de ser «l'any de la derogació de la reforma laboral» i no només la promuguda pel govern del PP el 2012, sinó també aspectes afegits a posteriorir i les modificacions introduïdes pel partit socialista el 2010. «L'únic pel qual ha servit la reforma laboral és per devaluar els salaris i precaritzar les condicions dels treballadors» va afegir.

Altres prioritats de la UGT seran ampliar la cobertura del conveni col·lectiu sectoral, la igualtat de tracte i no discriminació contra les persones amb discapacitat, no firmar cap conveni per sota dels 14.000 euros anuals, assegurar-se que les pujades salarials de fins al 3% es duran a terme i reafirmar el dret a la desconnexió digital i lluitar contra empreses multiserveis.