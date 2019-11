El 47% de les feines actuals desapareixeran en 25 anys

La tecnologia destruirà la meitat de les categories professionals que hi ha actualment durant el proper quart de segle. Bàsicament són tasques que poden ser automatitzades, com ara feines d'oficina o de processos de fabricació i producció. Sorgiran noves oportunitats i noves professions, sobretot perfils relacionats amb branques de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Aquesta és una de les conclusions més repetides, ahir, durant el Reinventa't Girona, que va reunir més de 400 directius, empresaris, emprenedors i estudiants.

Experts en digitalització i recursos humans van donar pautes i van analitzar els reptes als quals s'enfrontaran les empreses durant els propers anys a causa de la transformació tecnològica.

El director de Human Capital de Deloitte, Ignacio Castillo, va donar una visió optimista del canvi tecnològic. «Tenim una relació amor-odi amb la tecnlogia. L'hem de veure com una opotunitat capaç de revolucionar el món professional generant més feina de la que creiem». Per la seva banda, el director general de RocaSalvatella, Marc Cortés, va matisar el missatge advertint que «el focus de tot plegat no està en la tecnologia, sinó en com donem resposta a les necessitats dels clients aplicant-la». L'ètica també té un paper clau en la digitalització i com aquesta s'aplica. El comissari i catedràtic de física teòrica de la UB, José Ignacio Latorre, va deixar clar que «és imparable adaptar-se a la intel·ligència artificial, perquè comporta avantatges. Estem en una transformació profunda i acceptem un desenvolupament sense reflexió, ni lleis. Aquí és on apareix la reflexió ètica».



La gestió dels equips és clau

Tots els experts van coincidir que la gestió dels equips és un element imprescindible per aplicar la transformació digital en una empresa. Sense la motivació dels treballadors i la seva implicació en el projecte, la implementació tecnològica serà un fracàs. L'executiva en cap de Goodgut, Mariona Serra, va insistir-hi molt: «És molt important el paper del líder i com involucra l'equip. Integrar les persones en el procés aporta valor ja que l'equip se sent identificat i es genera una confiança».



Tallers sobre lideratge

Una de les novetats de la novena edició del Reinventa't van ser els tallers simultanis per parlar en petit format i per grups reduïts sobre els valors que calen per liderar un equip. Competències com el pensament integrador, la mentalitat innovadora, l'analítica de decisions o la capacitat de canvi per exemple. El professor de l'IESE Business School Joaquim Vilà va donar pautes de com ha de ser un bon líder. Va defensar que el directiu ha de tenir mentalitat innovadora, «pensar de manera creativa. Cal conjugar la millora de la capacitat emprenedora, la detecció de tendències globals i la connexió entre tecnologia, recursos i talent. La innovació neix de les solucions a problemes». Va posar com a exemple de líder el fundador d'Ikea, Ingvar Kamprad, que va posar en valor el treball en equip i va tenir en compte les opinions dels seus subordinats per fer canvis a la companyia.



El mercat de treball al 2020

Joves universitaris van assistir a la jornada per conèixer amb què es trobaran en un futur no massa llunyà. La directora de Professionals Randstad, Betlem Ramos, i el Talent Management de Nestlé, Paco Megías, van explicar als joves que a banda de la carrera, a l'hora de buscar feina són encara més importants les competències, és a dir, les empreses busquen resolució, creativitat i treball en equip. En un futur, les feines més buscades seran les relacionades amb la tecnologia, tot i que ara només representen a Espanya entre el 3% i el 5% del total, molt enrere el rànquing europeu quan a la resta d'Europa arriba fins al 20%. A banda, el nombre d'universitaris que escullen aquestes carreteres tècniques cada vegada és més baix, la qual cosa genera una controvèrsia entre el que requereixen les empreses i els estudis que realitzen els joves. Un altre dels problemes és que a Espanya hi ha un dèficit de talent del 45%. Molts joves se'n van a treballar a l'estranger. «Espanya s'enfronta al risc de ser un dels països més afectats per aquest dèficit». Reinventa't està organitzat per l'Associació Espanyola d'Empresaris (AED) i Tribuna de Girona, amb el suport de CaixaBank, Diputació de Girona i Deloitte i amb la col·laboració de Diari de Girona entre altres entitats i associacions de la província.