Com evitar que les compres del Black Friday siguin una estafa

El 'Black Friday' i el 'Cyber ??Monday', els dies de les compres per internet per antonomàsia, ja són aquí. Adquirir productes a la web està a l'ordre del dia, però convé recordar uns principis bàsics perquè siguin, sobretot, segures.

Comprar a pàgines web i aplicacions oficials o de confiança; utilitzar connexions segures; ser conscients de les dades que proporcionem; pagar amb targeta de crèdit -si és específica per a transaccions en línia millor- i desconfiar de les grans gangues són algunes de les màximes a tenir en compte.

Comprar sí, però no en qualsevol lloc

Aquests dies es multipliquen les ofertes a internet, però l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) recorda que és "molt important" usar pàgines oficials i / o de confiança "amb prestigi contrastat" i connexió segura, és a dir, que la direcció comenci per https.

A la xarxa hi ha clons de pàgines oficials que són difícils de detectar i que poden aprofitar per a introduir algun virus, per això, la signatura de ciberseguretat Entelgy recomana escriure l'adreça directament al navegador (millor no fer clic a enllaços) i, un cop més, comprovar que apareix 'https' -no 'http'- al costat del símbol d'un cadenat.

L'AEPD recomana pensar si s'ha de comprar en una botiga en línia que no identifica el responsable del tractament de dades, la seva adreça i contacte, condicions de venda, devolucions o reclamacions i referències legals.

Les APPs són còmodes, però sempre les oficials

El telèfon mòbil es fa servir cada vegada més per fer compres a través de múltiples aplicacions (APPs) que poden simplificar el procés, però cal assegur-se que són les oficials de el lloc de compra, comprovar qui és el desenvolupador i valorar si és necessària la informació que ens demana.

La data de naixement no és una bona contrasenya

Cada vegada són més les pàgines i apps que exigeixen un registre amb contrasenya. En aquest cas, el millor és que estiguin formades per números, lletres i caràcters especials, sense dades que es puguin deduir fàcilment (dates d'aniversari o aniversaris), i mai compartir-les.

No només es tracta de tenir una contrasenya robusta, sinó que l'empresa de seguretat Proofpoint, aconsella que no es faci servir la mateixa per a més d'un compte i recorda l'existència d'administradors de contrasenyes.

Millor esperar a arribar a casa que utilitzar una xarxa pública

Si per fer una compra es va fer servir una xarxa wifi, el millor és evitar les d'accés públic o gratuït que no són segures, a través de les quals els ciberdelinqüents poden fer-se amb el número de la targeta de crèdit, contrasenyes o dades bancàries, per això és millor fer servir la wifi de casa o la xarxa mòbil de telèfon.

Els pagaments a la web, amb targeta, no en efectiu

Per pagar les compres de divendres negre o del cibermonday, l'AEPD aconsella usar "una targeta de crèdit d'ús exclusiu per a realitzar els pagaments a través d'internet", encara que també es pot recórrer a plataformes segures i no s'han d'enviar diners en efectiu a través de transferències bancàries.

La Policia Nacional assenyala al seu Twitter que cal verificar "regularment" que els càrrecs en el compte bancari es corresponen amb les compres. En cas d'un ús fraudulent -indica l'AEPD- cal anul·lar-la targeta, denunciar-ho i reclamar la devolució dels càrrecs.

Compte amb els missatges no sol·licitats

A través de cadenes de WhatsApp, xarxes socials o correu electrònic es poden rebre ofertes molt atractives, però compte!, pot tractar-se d'un parany per portar-nos a botigues falses on els delinqüents s'apoderin de les nostres dades.

"Has de sospitar de missatges alarmistes que sol·licitin clicar en un enllaç o descarregar un fitxer adjunt" -diu l'AEPD-, així com dels que demanin dades personals, com els bancaris. Per enviar comunicacions comercials les empreses han de tenir el nostre consentiment previ.

Ningú dóna 'duros a pessetes'

Tot i que durant aquestes dates les botigues ofereixen grans ofertes, un descompte excessiu en articles de gran valor són sospitosos de frau, ja que, com diu la companyia de solucions de seguretat Eset, "a vegades, el que sembla impossible ... és realment impossible" .