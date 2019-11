Seat planteja enviar 6.600 treballadors a casa temporalment

Seat va plantejar ahir al comitè d'empresa la seva intenció de presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) temporal per a 6.600 treballadors per l'aturada de producció que va patir la planta de Martorell i els torns que encara es perdran a causa de la falta de subministraments per l'incendi sofert pel proveïdor Faurecia.

La companyia automobilística va reprendre ahir a la tarda la producció de la línia 1, que fabrica els models Ibiza i Arona, després que l'incendi que es va registrar per Faurecia obligués a paralitzar la producció fa una setmana, de manera que s'han deixat de produir 8.800 cotxes. D'altra banda, encara no hi ha data concreta perquè es reactivi la producció en les línies 2 i 3, que concretament fabriquen els models León i l'Audi A1, respectivament. Fonts del comitè d'empresa van explicar que els sindicats van rebutjar la possibilitat d'un ERO temporal i van apostar per treballar els dies 18, 19 i 20 de desembre, que abans eren laborables però que ara es compten com a festius per poder recuperar la producció perduda a causa de l'aturada. La mesura afectaria uns 6.600 treballadors, en funció dels dies que estiguin sense treballar a causa d'aquesta aturada de producció.



Trencar la pau social

El comitè d'empresa va amenaçar de trencar la pau social que de moment «regna a l'empresa» si, finalment, s'opta per la presentació de l'ERO temporal que afectaria aquests 6.600 treballadors. L'empresa, per la seva banda, donada la situació excepcional que ha viscut aquests dies, va afirmar que la legislació permet presentar un ERO temporal, tot i que va assegurar que aquesta és una de les alternatives que va proposar, sense descartar que es pugui treballar els dies 18, 19 i 20 de desembre. Està, per tant, oberta a negociar amb el comitè d'empresa.

El fabricant d'automòbils espera arribar a un acord amb els sindicats en els pròxims dies per intentar recuperar els vehicles que es van deixar de produir durant l'última setmana.

L'empresa i els sindicats es reuniran aquest divendres per intentar arribar a un acord sobre la manera com es poden recuperar els cotxes que es van deixar de fabricar aquests dies.