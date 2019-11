Uns 700 treballadors afectats per EROs, a Girona

A la província de Girona, 690 treballadors estaven afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO) fins al mes de setembre, segons dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. A Catalunya, els EROs afecten un total de 7.083 persones treballadores, cosa que significa un augment del 38% en comparació al mateix període de l'any passat.

A la resta de províncies, hi ha 5.805 afectats a Barcelona, 424 a Tarragona i 164 a Lleida. Al conjunt d'Espanya hi ha un total de 54.201 persones afectades, amb un increment inferior al català, del 32,1%. D'aquests expedients, el nombre d'acomiadaments col·lectius afecten 20.403 persones (+40,4%); els de suspensió de contracte, 32.159 persones (+35,4%), i els de reducció de jornada, 1.639 (-40%).



La majoria acaben amb acord

En relació amb el tancament dels expedients, cal dir que el 89,8% van finalitzar amb acord, mentre que el 10,2% van acabar sense acord. Pel que fa a l'afectació per sexe, 38.701 dels afectats han estat homes i 15.500 són dones.

La patronal de petites i mitjanes empreses, Pimec, va fer ahir una valoració negativa d'aquestes xifres, i va reclamar la necessitat de l'aprovació urgent dels pressupostos de la Generalitat per impulsar les polítiques industrials fixades a través del Pacte Nacional per la Indústria en l'àmbit estructural, així com un pla de xoc a curt termini que impliqui l'impuls d'un sistema d'anticipació i acompanyament de crisis empresarials i implantar les conclusions derivades del I Congrés de la Formació Professional de Catalunya.

Aquesta situació, per Pimec, que es reitera des de fa ja uns mesos, es dona a més en un context d'alentiment del creixement de l'economia, la moderació en els ritmes de creació d'ocupació i també amb la reducció de l'atur, entre d'altres.