«M'han acomiadat per faltar a la feina de forma justificada per malaltia»

Elisabet Nobel treballava fins fa 10 dies a l'empresa de serveis Òptima Grup, encarregada de la neteja de l'hospital Josep Trueta de Girona. Feia vuit anys que anava encadenant contractes eventuals per cobrir una baixa laboral des de feia dos anys i mig.

L'11 de novembre passat va anar a treballar i, acabada la jornada laboral de vuit hores, li van dir que no calia que tornés. «M'han acomiadat per faltar 20 dies no consecutius a la feina, amb baixes laborals justificades durant un any. M'havien de fer fixe i m'han fet fora al·legant que les meves faltes afectaven a la productivitat de l'empresa», explica.

La situació d'Elisabet no és fàcil: «soc mare soltera, visc sola amb el meu fill i tinc una discapacitat. No he faltat mai a la feina sense justificació». La treballadora ho ha posat el cas en mans dels sindicats i d'advocats perquè considera que l'acomiadament va ser improcedent.

El representant del comitè dels treballadors de l'hospital Josep Trueta, Pau Gálvez, explica que «s'ha utilitzat el precedent d'aquesta sentència com a excusa per acomiadar l'Elisabet, perquè ella era personal eventual i l'havien de convertir en personal fixe». Gálvez subratlla que hi ha diferents treballadors de la neteja, la majoria dones, al Trueta, amb situacions contractuals semblants i avança que aquest col·lectiu s'està organitzant per denunciar públicament la situació.

El d'Elisabet Nobel és el primer cas a la província de Girona del qual tenen constància els sindicats després que una sentència dictada pel Tribunal Constitucional el 16 d'octubre passat avalés l'acomiadament de treballadors en casos d'absències intermitents, fins i tot encara que aquestes estiguin justificades. La sentència desestimava el recurs d'inconstitucionalitat contra l'article 52.d de l'Estatut dels Treballadors que havia promogut un jutjat de Barcelona arran del cas d'una treballadora acomiadada a partir d'aquesta norma. La mateixa sentència ratifica la reforma laboral que va aprovar el PP de l'any 2012.



Concentració contra la sentència

Precisament ahir, els sindicats CCOO i UGT van convocar concentracions a totes les capitals catalanes i a tot Espanya per denunciar la sentència del TC i per reclamar la derogació de l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors.

A Girona, l'acte va aplegar 150 persones davant la Subdelegació del Govern, entre elles, Elisabet Nobel. Allà es va llegir un manifest i els concentrats van tallar el trànsit de l'avinguda Jaume I.

Amb el lema «No a l'acomiadament per emmalaltir. Defensa els teus drets», els sindicats rebutjaven les conclusions de la sentència que «prioritzen la llibertat d'empresa per sobre el dret a la salut dels treballadors». El secretari general de CCOO a Girona, Bartomeu Compte, es va mostrar molt crític i va recordar que «tot i que aquest article existeix des dels anys 80, era molt poc utilitzat per les empreses. Ara s'ha obert la caixa dels trons i això suposa un retrocés de drets laborals».

En el mateix sentit es va manifestar el secretari general de la UGT a Girona, Xavier Casas, que va titllar de «cacicada» la sentència, perquè «avantposa una suposada productivitat de l'empresa a la salut dels treballadors». Casas va afegir que «ens preocupa que mals empresaris utilitzin aquest precedent per acomiadar treballadors i es desperti el monstre. Ho trobem una injustícia i treballarem per la derogació d'aquest article i de les reformes laborals que retallen drets». Els sindicats lamenten que «sentències com aquesta envalenteixen els empresaris, que es veuen més forts per acomiadar treballadors».