Les hipoteques es desplomen

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrites en els registres de la propietat es va situar en 22.488 el passat mes de setembre, xifra un 31,6% inferior a la del mateix mes del 2018 i la més baixa en un mes de setembre des de 2014, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'organisme estadístic ha assenyalat que l'entrada en vigor de la Llei de Crèdit Immobiliari el passat mes de juny "podria haver afectat" a les dades de setembre al recollir aquesta estadística les escriptures públiques realitzades en mesos anteriors.

Amb el descens interanual experimentat en el novè mes de l'any, la firma d'hipoteques sobre habitatges encadena dos mesos consecutius de descensos després d'haver-se desplomat gairebé un 30% a l'agost.

D'acord amb les dades difoses per l'INE, l'import mitjà de les hipoteques sobre habitatges va pujar un 5,3% respecte al setembre del 2018, fins als 135.452 euros, mentre que el capital prestat va retrocedir un 28% en taxa interanual, fins a 3.046.000 d'euros.

En termes mensuals (setembre sobre agost), el nombre d'hipoteques sobre habitatges va pujar un 10,3%, el seu segon menor augment en aquest mes després del de 2017. Per la seva banda, el capital prestat per a aquest tipus d'hipoteques va avançar un 16, 3% el mes, el seu menor alça en un setembre a a el menys cinc anys.

Madrid, al capdavant de les hipoteques sobre habitatges

Les comunitats amb major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges al setembre van ser Madrid (4.708), Andalusia (4.189), Catalunya (3.655) i Comunitat Valenciana (2.671).

Totes les regions van presentar al setembre taxes negatives en el nombre d'hipoteques sobre habitatges. Els majors descensos es van donar a La Rioja (-63,7%), Extremadura (-56,9%) i Astúries (-49,8%), mentre que els menors els van protagonitzar Navarra (-19%), Castella-la Manxa (-19,6%) i Balears (-22,8%).

El tipus d'interès mitjà per als préstecs hipotecaris sobre habitatges va arribar el passat mes de setembre el 2,51%, davant el 2,59% d'un any abans, i el termini mitjà es va situar en 24 anys.

El 61,7% de les hipoteques sobre habitatges es va constituir a tipus variable i el 38,3% a tipus fix. El tipus d'interès mitjà a l'inici per les hipoteques sobre habitatges a tipus variable es va situar en el 2,25%, davant el 3,08% de les de tipus fix.

Baixen les finques hipotecades

D'acord amb les dades de l'organisme estadístic, durant el novè mes de l'any es van constituir 30.815 hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins d'aquestes últimes s'inclouen els habitatges), xifra que suposa un descens de l'30,9% respecte al setembre del 2018 .

El capital dels crèdits hipotecaris concedits va baixar un 16,5% respecte al mateix mes de 2018, fins als 5.566,1 milions d'euros, mentre que l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques es va situar en 180.630 euros, un 20,8% més.

El tipus d'interès mitjà a l'inici per al total de finques es va situar en el 2,40%, amb un termini mitjà de 23 anys. Per a les hipoteques a tipus variable, que representen el 63,4% de total, el tipus d'interès mitjà va ser del 2,13% a l'inici, mentre que s'ha situat en el 3,16% per a les de tipus fix.