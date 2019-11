El preu mitjà dels vehicles d'ocasió s'encareix 3.800 € de gener a octubre, a Girona

El preu dels vehicles de segona mà s'ha disparat a les comarques gironines. El mes d'octubre el cost mitjà va arribar als 17.396 euros, el més elevat de Catalunya, per sobre dels 16.906 de Barcelona i els 16.521 de Lleida. La pujada encara és més significativa tenint en compte que comprar un vehicle d'ocasió de segona mà a la província el mes de gener costava només 13.592 euros.

Segons fonts de Fecavem, el fet que el preu mitjà dels vehicles de segona mà s'hagi encarit 3.800 euros de gener a octubre a Girona es pot deure a diversos factors. Un d'ells és el de les matriculacions «tàctiques» o automatriculacions, és a dir, aquelles que els concessionaris fan per complir amb els seus objectius. Són cotxes pràcticament nous (i, per tant, més cars) però que s'acaben venent matriculats, per exemple com a Km0.

El vicepresident de l'Associació d'Empresaris de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions de Comarques Gironines (Corve), Lluís Maria Blanch, va apuntar també aquest factor, i va afegir que els cotxes de segona mà tendeixen a ser menys utilitzats i a ser de més qualitat, i que això encareix el producte. Un altre factor que explica l'auge sobtat del preu mitjà és que alguna empresa de lloguer de vehicles ubicada a la província hagi posat a la venda la seva flota, amb la qual cosa també pot haver disparat el preu.

Segons dades d'un estudi encarregat per la patronal catalana de l'automoció Fecavem i pel Gremi del Motor, la venda de vehicles de segona mà ha experimentat una pujada significativa a Girona. De gener a octubre s'han venut 32.243 automòbils usats, un 8,2% més que durant el mateix període de 2018. Les dades de l'estudi també revelen que els gironins compren majoritàriament cotxes de més de deu anys d'antiguitat (més de 20.000 venuts de gener a octubre), Els cotxes «nous», de menys d'un i dos anys, són la segona preferència, amb uns 4.700 venuts des de principis de 2019. L'estudi, que s'ha elaborat coincidint amb la 39a edició del Saló d'Ocasió que el sector celebra avui a Barcelona, també compara el nombre de cotxes usats que es venen en relació amb els nous. En aquest sentit, les xifres són simptomàtiques. Els gironins, com la resta de catalans, són més proclius a comprar un cotxe que ja ha passat per altres mans que no pas a adquirir-ne un de nou. Segons l'estudi, per cada vehicle nou que es matricula a la província se'n venen 2,3 de segona mà de mitjana. Aquesta xifra està per sobre de la mitjana catalana, situada en 1,9 vehicles seminous per cada nova matriculació.



Rànquing de marques

L'estudi també ha fet un rànquing dels models d'ocasió més buscats. Segons dades recollides per ACN per al conjunt de Catalunya, aquests són el Dacia Sandero, el Seat León, el Nissan Qashqai, el seat Ateca, l'Arona, l'Ibiza, l'Opel Corsa, el Jeep Renegade, el Volkswagen T-Roc i el Peugeot 3008.