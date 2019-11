El TS, a favor d'una netejadora del Clínic acomiadada que va encadenar 242 contractes

La Sala del Social del Tribunal Suprem va declarar improcedent l'acomiadament d'una treballadora que en vuit anys va signar 242 contractes d'interinitat per substitució, com a netejadora a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cobrir vacances, descansos i permisos d'altres empleats de l'empresa. El tribunal va condemnar l'empresa a optar entre la seva readmissió, amb abonament dels salaris de tramitació, i el pagament d'una indemnització de 11.088 euros en considerar que en aquest cas ni era vàlida la causa consignada en el contracte ni concorren les circumstàncies per validar un altre tipus de contracte.