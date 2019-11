Les accions d'Holaluz guanyen un 22% de valor el dia de l'estrena a la borsa

Holaluz va irrompre ahir amb força al Mercat Borsari Alternatiu (MAB) i va despertar un gran inte-rès per part de la comunitat inversora. Les accions es van disparar el primer dia: van sortir al mercat amb un valor de 7,78 euros per títol i, després de la primera subhasta, van pujar fins als 9,50 euros, una revalorització del 22,11%, que dona a la companyia una capitalització superior als 160 milions d'euros.

La tecnològica especialitzada en energia renovable va cridar l'atenció d'inversors internacionals de França, Regne Unit i els Països Nòrdics, que van comprar gairebé la meitat de l'oferta d'accions prèvia. La resta, se la van adjudicar family offices (plataformes d'inversió) i fons d'inversió i de pensions espanyols.

La cofundadora i presidenta de la companyia, Carlota Pi, es va mostrar molt agraïda i orgullosa pel «gran interès de la comunitat inversora» pel projecte sustentat en les energies renovables i la promoció de l'autoconsum. Pi va estar acompanyada a l'acte de sortida de la borsa pels altres dos fundadors de l'empresa, Oriol Vila i Ferran Nogué.



Incorporació històrica

La companyia ha estat la vint-i-unena incorporació al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) del 2019, que ja suma 122 empreses, i ho fa després d'una ampliació de capital de 30 milions d'euros i la venda d'accions per valor de 10,4 milions d'euros per part dels socis fundadors i Axon Capital Partners. L'equip d'Holaluz va donar suport a la sortida amb la compra d'accions per valor de 622.000 euros. En total, han rebut adjudicació 220 inversors i empleats.

L'entrada a borsa d'Holaluz constitueix l'operació d'incorporació més gran de la història al Mercat Alternatiu Borsari, en el segment d'empreses en expansió. El MAB és un mercat orientat a empreses de reduïda capitalització que busquen expandir-se. El percentatge de capital flotant en borsa d'Holaluz és del 25,5%. Tot i l'enorme demanda, però, la companyia ha decidit no incrementar el volum de l'ampliació de capital ni tampoc s'han plantejat, de moment, posar més accions a la venda.

Per la seva banda, el gerent del MAB, Jesús González Nieto-Márquez, va assenayar que «la incorporació d'Holaluz a aquest mercat és una gran notícia, que reafirma el creixent interès de les companyies pel MAB com a font de finançament alternatiu per a empreses de tots els sectors».



Consellers independents

Coincidint amb la incorporació al MAB, Holaluz ha nomenat a Isabela Pérez Niebla i Enrique No-gueira com a nous consellers independents. Isabela Pérez és llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra. Va formar part del cos d'advocats de l'estat fins que l'any 2013 es va incorporar a Coca-Cola Iberian Partners com a secretària general i del consell. És membre del consell assessor corporatiu de la Facultat de Dret d'ESADE i de la comissió de govern corporatiu de la Fundació Princesa de Girona.

Enrique Tellado és llicenciat en Empresarials per la Universitat Complutense. Actualment és director general d'EVO Banco.



Aposta per l'energia verda

La companyia es va crear fa vuit anys com una clara aposta per les energies renovables i una forta petjada tecnològica.

L'objectiu estratègic de la sortida a borsa és potenciar el pes de la companyia al mercat domèstic d'instal·lacions fotovoltaiques, però també afrontar la firma de futurs contractes de subministrament a llarg termini i preu pactat. Es proposa invertir en el desenvolupament d'un model de generació distribuïda, mitjançant sistemes per a l'anàlisi, desenvolupament i gestió de projectes i la inversió directa en actius de generació distribuïda.