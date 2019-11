Els catalans es gasten 282 euros de mitjana en el Black Friday

El Black Friday s'ha consolidat com una de les dates més importants de l'any pel que fa al consum. El 92% dels espanyols fa alguna compra i un 66% aprofita per avançar les compres nadalenques segons un estudi sobre els hàbits de consum fet per Celside Insurance. Els catalans gasten una mitjana de 282 euros durant el Black Friday, un 10% més que l'any passat i un 8% més que la mitjana d'espanyols. Més de la meitat dels catalans (52%) compra només en línia; el 41% combina Internet i botigues físiques, i només el 7% va només a botigues físiques. El que més es compra és moda (51%); calçat i complements, que, amb un 39%, supera la mitjana espanyola; telèfons mòbils (38%, 11 punts més) i electrodomèstics i informàtica (34%).



El petit comerç

El petit comerç viu un any més el Black Friday amb sensacions contradictòries. D'una banda, asseguren que és una festa que els perjudica, perquè ve marcada per grans superfícies, els obliga a fer descomptes abans de Nadal i ja compten amb uns marges de benefici reduïts. A banda, denuncien que les grans superfícies utilitzen d'excusa el Black Friday per fer descomptes durant tot un mes. De l'altra, ho veuen com una oportunitat per posar en valor el seu producte de qualitat, i s'ho agafen com el tret de sortida de la campanya nadalenca.

Segons dades de Pimec, la meitat dels botiguers aplica descomptes, generalment d'entre un 10% i un 20%, mentre que l'altra meitat no en fa.



Els fraus «online» són freqüents

El frau online creix any rere any, i en dates com el Black Friday les compres per internet són el punt de mira de molts ciberatacs. Segons dades de Hocelot, les transaccions fraudulentes poden incrementar-se durant la campanya de Nadal un 36%, cosa que suposa pèrdues per a les empreses de 450 milions d'euros.