La compra d'habitatge com a inversió representa el 10% de les compravendes

La compra d'habitatge com a inversió ha representat en l'últim any el 10% del total de les transaccions de compravenda que s'han realitzat a Espanya, de manera que la compra per inversió s'equipara a l'adquisició com a segona residència, en representar el mateix percentatge, però se situa lluny de la compra com a habitatge habitual, que suposa un 78% del total. Així es desprèn de l'últim anàlisi realitzat pel portal immobiliari Fotocasa, que reflecteix que el 70% dels espanyols que en l'últim any han comprat un habitatge com a inversió ho ha fet amb la intenció de llogar el pis en règim de llarga durada. El principal motiu (79%) és l'alta rendibilitat que ofereix ara mateix aquest tipus de lloguers i per considerar que surt molt rendible comprar un habitatge per posar-lo en lloguer.

«La rendibilitat de l'habitatge a hores d'ara és força elevada a Espanya i se situa, de mitjana, en un 5,2%, segons les dades de Fotocasa, el que explica que el 70% dels compradors d'habitatge com a inversió hagin adquirit aquest habitatge per posar-la en règim de lloguer», segons assenyala el director d'Estudis i Formació de Fotocasa, Ismael Kardoudi.

A més del lloguer per a estades llargues, un 15% ha comprat l'habitatge amb la intenció de posar-lo en lloguer per a estades curtes o vacances i un altre 15% no té intenció de llogar-lo. Els que descarten posar l'habitatge en lloguer ho fan pel risc d'impagament per part dels inquilins.

Els habitatges que van adquirir els ciutadans que van comprar com a inversió durant el 2019 van ser de segona mà en un 82% dels casos i un habitatge d'obra nova en el 18% restant. A més, l'habitatge que han adquirit està en la mateixa localitat en la qual resideixen, encara que en diferent barri en el 34% dels casos. En concret, en un 27% estan tant en la mateixa localitat com al mateix barri i un 15% ha comprat l'habitatge d'inversió en una localitat diferent, encara que propera a la seva de residència.

Pel que fa al temps que es va trigar a trobar l'habitatge d'inversió, en el 21% dels casos va ser d'entre sis mesos i un any, el 20% va requerir entre quatre i sis mesos, un altre 20% va trigar entre dos i quatre mesos, un 13% va trigar entre un i dos anys i un 4% va necessitar més de dos anys per trobar l'habitatge per comprar com inversió.

En l'últim any, els ciutadans actius en el mercat immobiliari que van comprar habitatge com a inversió són en un 59% homes, amb una edat mitjana de 45 anys, amb un gran poder adquisitiu (majoritàriament amb ingressos mensuals entre els 5.000 i els 8.000 euros) i en un 50% dels casos viu amb la seva parella i fills.

A més, el 75% compta ja amb un habitatge en propietat. D'aquests, un 35% té un únic habitatge en propietat, un 33% compta amb dos habitatges de propietat, un 11% té tres habitatges i un 22% té més de tres habitatges.



Preus elevats

Pel que fa als preus, les persones que han comprat habitatge com a inversió consideren que els preus dels lloguers a hores d'ara estan molt elevats (63%) i un 28% consideren que estan «una mica cars». Pel que fa als preus de compra, un 38% creu que els preus estan molt cars i un 45% diu que estan una mica cars.