D'enginyera industrial a dissenyadora de joies i fundadora de la marca Aran Jewels

Jèssica Martínez és enginyera industrial. Treballava en una empresa que es dedicava a projectes d'obra pública i quan va arribar la crisi de la construcció va quedar-se sense feina. Una de les seves aficions és el disseny de petites joies, que venia a les amigues o als veïns del poble. Quan es va quedar a l'atur el 2012, va decidir capitalitzar-lo i invertir-lo en el disseny i venda de joies per internet, juntament amb la seva parella. Així va néixer La Ratolina. «Era un moment complicat per trobar feina, jo acabava de ser mare i vam optar per tirar aquest projecte endavant perquè em permetia la conciliació», explica la Jèssica. Va posar en marxa una pàgina web i va anar a les fires dels pobles a vendre les joies que dissenyava. «Comprava el material i jo mateixa fabricava els productes, amb fils, pedres i boletes», afegeix.



Les vendes van anar creixent i La Ratolina va convertir-se en Aran Jewels, un canvi de nom per encarar l'expansió del projecte (Aran és precisament el nom de la filla gran de la Jèssica). «Al principi les visites i les comandes a la pàgina web entraven amb comptagotes. Vam utilitzar les xarxes socials per donar-nos a conèixer, sobretot a través de Facebook i Instagram, influencers...» Ara, explica Martínez, «ja tenim els nostres fabricants, els quals ens elaboren els nostres dissenys. No ha estat fàcil, ni això ni el moment de buscar els proveïdors».

Actualment Aran Jewels és una pime amb un equip de tres persones. Completa la plantilla amb contractacions de freelance que li gestionen la comptabilitat, la informàtica, la fotografia i també les models. Realitza 1.000 comandes de mitjana al mes i el 70% de les seves vendes són fora del mercat espanyol. Sobresurten els Estats Units, que és on venen més, i els segueixen països com França, Itàlia o Rússia. A banda de les vendes per internet, venen els seus productes a més de 30 botigues repartides per diferents països (Itàlia, Xina, Rússia, Bèlgica...). «El client estranger gasta molt més que l'espanyol. Les comandes nacionals són de 40 euros de mitjana, en canvi, els estrangers, es gasten un mínim de 100 euros», explica.



Els canvis tecnològics avancen d'una forma molt ràpida i Aran Jewels s'hi ha hagut d'adaptar. Posicionar-se bé als buscadors d'internet és clau. Han apostat per exemple per invertir en Google Adds, una plataforma de publicitat en línia desenvolupada per Google on els anunciants paguen per mostrar anuncis breus, ofertes de serveis, fitxes de productes. També utilitzen el Marketplace (espai de mercat en línia) de Venca i a partir del gener s'iniciaran a Amazon.

Una altra part important per fer-se un lloc entre la competència és la fidelització dels clients. «És un sector amb molta competència i d'alguna manera t'has de diferenciar de la resta. Nosaltres oferim per exemple descomptes especials als nostres clients amb l'enviament de newsletters, i intentem una bona atenció al client per tal que repeteixi. Tenim una part important de client fidel, que compra mensualment perquè coneix la nostra marca», afirma.



Aran Jewels es desmarca d'altres empreses que venen joies perquè té un segell propi, una marca que la diferencia. «Les nostres joies són minimalistes, utilitzem materials nobles com plata i pedres naturals. Seguim la tendència del mercat. Per exemple, ara, apostem per les medalles, els anells grossos i amples i per les perles. És molt important tenir una marca pròpia. Fabriquem el que ens ve de gust i totes les joies porten el nostre segell. Són joies de qualitat, i fetes amb molta il·lusió», explica Martínez.