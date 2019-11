El govern espanyol adverteix que si no es continua reduint el deute no es podran afrontar algunes inversions previstes

El govern espanyol aposta per continuar amb la reducció del deute públic. La secretària d'Estat d'Economia, Ana de la Cueva, considera que Espanya no podrà afrontar algunes de les inversions previstes si no es continua en aquesta línia. De la Cueva ha lamentat que anteriors governs no van afrontar aquest aspecte com una prioritat quan l'economia creixia. De fet, la secretària ha destacat que la reducció de deute el 2018 és la més gran des de 2014. "Ara pugem lentament, però seguim reduint el deté", ha assenyalat. "no es pot permetre" situacions de desigualtat com les que han aflorat durant la crisi. "Les dades d'Eurostat són molt clares. Tenim més de dotze milions de persones en risc de pobresa o exclusió social", ha lamentat de la Cueva.