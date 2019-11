Com invertir beneficiant-nos de la inflació (II)

3. Renda Fixa

Pot semblar que invertir en renda fixa és una mala estratègia per protegir-se de la inflació, ja que els pagaments dels cupons dels bons són fixos, i per tant el seu valor descendeix a mesura que perd valor adquisitiu en el futur si al mateix temps puja la inflació. Però hi ha instruments de renda fixa que estan protegits davant de la inflació, com ara els TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) o bons contra la inflació, que emet l'Estat nord-americà.



4. Renda Variable

En el seu conjunt la renda variable suposa la classe d'actius que millor ha preservat el poder adquisitiu dels seus inversors al llarg del temps. Comprar accions significa ser propietari dels negocis, i els negocis que creixen amb el pas el temps han donat bons resultats als seus propietaris.

No obstant això, no totes les empreses són iguals en aquest sentit. Les empreses que reparteixen un alt dividend tenen tendència a ser vistes pel mercat com a actius semblants a la renda fixa, de manera que el seu valor descendeix en un entorn inflacionista, ja que els diners que repartirà en el futur passen a tenir un valor menor. Per a aquelles estratègies basades en els dividends passa a tenir més importància que els dividends siguin creixents.

Des del punt de vista dels inversors a les empreses, un dels factors que resulten més importants per invertir en entorns inflacionistes és que aquestes han de tenir la capacitat de saber transmetre l'augment de costos als seus clients. Es tracta d'una cartera ben estructurada, que és necessària per invertir tenint en compte la inflació.

L'objectiu principal quan busquem invertir tenint en compte l'efecte que tindrà la inflació és preservar el poder adquisitiu. No obstant això, un dels beneficis secundaris és que ens obliga a mantenir la nostra cartera encara més diversificada. La incertesa que produeix la inflació ens obliga a ser conscients dels molts fenòmens que poden tenir lloc en el futur que estan fora del nostre control i, per tant, caldria ser més prudents a l'hora d'estructurar la nostra cartera.



Conclusió:

El més important és tenir ben establerts els nostres objectius a llarg termini perquè la nostra estratègia inversora estigui alineada adequadament amb les nostres circumstàncies i necessitats.