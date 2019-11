LC Paper projecta el parc solar d'autoconsum industrial més gran de Catalunya a Besalú

El director executiu d'LC Paper de Besalú, Joan Vila, va presentar, ahir, el projecte d'un parc fotovoltaic de 5 megawatts (MW) a la Generalitat, tot just dos dies després que el Govern català derogués el decret que posava traves al desenvolupament de les energies renovables. Vila explica a Diari de Girona que el que serà el parc fotovoltaic d'autoconsum industrial més gran de Catalunya omplirà de plaques fotovoltaiques, situades a una altura d'1,5 metres, una superfície de tres hectàrees pròxima a la fàbrica d'LC Paper. El projecte anirà acompanyat d'una inversió d'1,8 milions d'euros.

L'estratègia de la direcció d'LC Paper consisteix a convertir la paperera de la Garrotxa en una de les primeres empreses del sector, en condicions d'operar en exclusiva amb energia solar en àmbit mundial. I això serà possible, apunta Vila, perquè la companyia té previst implantar en un futur un sistema d'emmagatzematge d'electricitat que farà viable que la planta funcioni les 24 hores del dia sense necessitat de recórrer a altres fonts.



Proximitat d'una carretera

La derogació del decret de 2009 va anar seguida de l'aprovació d'una nova normativa catalana que aposta per les renovables com una mesura per combatre l'emergència climàtica, declarada oficialment pel Parlament Europeu dijous passat. Amb la nova norma, la tramitació d'infraestructures de producció d'energia verda se simplifica, i això ha estat clau per a l'impuls del parc industrial fotovoltaic d'LC Paper.



En aquest context, el director executiu precisa que el projecte topava amb altres impediments, com la carretera que impedia que la instal·lació quedés circumscrita en el límit immediat de la planta. L'impacte visual que pogués tenir la planta n'era un altre, ara ja resolt. L'impuls d'aquesta nova instal·lació fotovoltaica s'emmarca en l'estratègia corporativa d'LC Paper, que va apostar per una política compromesa amb el medi ambient fa vint-i-cinc anys. En aquesta línia, per exemple, la paperera de Besalú s'abasteix d'energia procedent de fonts renovables, que compren a altres empreses productores. L'empresa fabrica paper tissú i paper kraft sense emissions de CO2 des de fa tres anys, quan van instal·lar una caldera de biomassa. La caldera de biomassa va suposar una inversió de 950.000 euros i una reducció del 83% de les emissions de CO2.



Zero emissions de CO2

LC Paper fabrica paper tissú i paper kraft sense generar emissions de diòxid de carboni (CO2). D'altra banda, envasen els seus productes amb cartró i han prescindit de l'ús de plàstics. Això no obstant, Joan Vila assenyala que el consumidor final encara no té en compte els esforços de les empreses que aposten per les energies renovables. Ara bé, el directiu expressa convenciment que, en el futur, els consumidors valoraran l'aposta ecològica de les empreses, la manera com fabriquen i la presentació final dels productes. Són factors, diu, que acabaran determinant la decisió de compra dels consumidors. Fins al mes passat, LC Paper s'ha convertit en el primer fabricant de productes cel·lulòsics que disposa de la qualificació EcoVadis Gold. En virtut d'aquest certificat, el paper higiènic i secant, i els maxirotlles Dalia tenen la consideració de «compra sostenible».