Què és el «networking»?

El concepte de networking es basa en l'establiment d'una xarxa professional de contactes que permet donar-nos a conèixer, tant en àmbit personal com d'empresa, amb el propòsit de generar oportunitats laborals o de negoci. És una de les pràctiques més freqüents dins de l'àmbit empresarial i entre els emprenedors. Estranya és la jornada, conferència o fira que no reservi un espai per facilitar-ho entre els assistents. Aquestes trobades, que acostumen a fixar-se aprofitant el cafè a mig matí o al final de la jornada d'un esdeveniment que atrau professionals rellevants del sector, es converteixen en moments de gran valor on contactar amb persones a les que uneixen interessos comuns. Alguns dels beneficis derivats d'aquesta pràctica serien:

- Conèixer clients potencials que permetin millorar els resultats: Disposar dels suficients contactes implicarà que molts d'ells puguin recomanar els serveis o productes que es poden oferir.

- Augmentar la visibilitat de l'empresa: En participar en aquests esdeveniments la marca es dona a conèixer en el mercat.

- Conèixer nous proveïdors o companyies col·laboradores: S'incrementen les possibilitats d'aconseguir aliats que ajudin a millorar els serveis o productes.

- Aconseguir experiència: Un major nombre de contactes també ajudarà a disposar de més coneixements i recursos.

Per fer que un esdeveniment de networking sigui efectiu en àmbit professional, el més important és anar-hi amb una actitud oberta i participativa que permeti tant expressar idees i opinions com acceptar els punts de vista dels altres professionals amb amabilitat i empatia. Acabo amb uns consells per treure-li el màxim rendiment a aquesta pràctica:

- Busca l'esdeveniment més adequat. Les xarxes socials poden ser una forma ràpida de trobar-los.

- Investiga prèviament l'esdeveniment. Mira qui participa a l'esdeveniment (ponents, presentadors...) per identificar-los fàcilment en arribar. També cal investigar sobre ells a Internet, ja sigui llegint els seus blocs o els seus perfils a les xarxes socials.

- Presenta't a tu i el teu projecte en menys d'un minut. Captar l'atenció en poc temps és imprescindible.

- Apunta cada contacte que facis de manera esquemàtica i que et serveixi per recordar qui és cada persona.

- Actualitza els contactes que ja tenies. Assegura't que la persona que coneixies continua en el mateix lloc i aprofita per reprendre converses.

- Si hi vas a demanar favors, has d'estar disposat a fer-los. Dedica temps a buscar llaços professionals i també a escoltar els que tinguin alguna cosa a explicar-te a tu.

- Mou-te en cercles professionals nous. Aprofita per sortir de la teva zona de confort i coneix projectes semblants al teu, però als quals no pares atenció de manera habitual.

- Abans d'arribar al networking s'hauria de tenir un llista amb la gent amb la qual es vol contactar. Ells seran la teva prioritat. Organitza't i no ho deixis tot a la improvisació.

- Porta targetes de visita. És un error gravíssim presentar-se a una activitat com aquesta sense elles.

- És interessant conèixer altres empreses del sector per veure què ofereixen i què estan buscant. Així, es coneix quina és la seva situació actual (per exemple, si busquen empleats perquè es volen expandir) i es pot actuar en conseqüència.

- Crea connexions entre tercers. No tots els contactes poden ser útils directament, però potser sí la seva pròpia xarxa de contactes.

- El networking no acaba amb l'esdeveniment. Cal seguir en contacte amb aquells que puguin ser interessants per al negoci: concertar una reunió, convidar a un cafè...