«Volem oferir els serveis més valorats també als no clients»

BBVA ha llançat un nou procés per sol·licitar préstecs ràpids de forma on-line per a no clients, gràcies a les possibilitats que ofereix el servei d'agregació d'entitats que el banc va posar en marxa fa un any. La sol·licitud pot fer-se des de la pàgina web o des de l'app sense necessitat d'enviar documentació, i sense haver d'obrir un compte a BBVA. Leyre Baltza, directora d' Open Market de BBVA, explica en aquesta entrevista en què consisteix aquest nou servei.

Quins avantatges aporta aquest producte respecte als que ja té BBVA?

Principalment, permet a un no client de BBVA sol·licitar un préstec personal sense necessitat de moure's de casa, ja que tot es pot fer on-line, sense enviar documentació ni obrir un compte al banc. I el millor és que podem donar una resposta a la seva sol·licitud en un termini de 8 hores laborables. Per aquest motiu, l'hem anomenat Préstec Ràpid Sense Documents. L'objectiu de BBVA és oferir una de les experiències més valorades pels nostres clients també als que no són clients, basant-nos en les capacitats i potències que ofereix PSD2 i l'agregació de bancs.

Com és el feedback dels clients?

L'experiència està sent molt positiva. Encara ens trobem en una fase inicial i el grau de maduresa i coneixement per part dels usuaris té un ampli recorregut, però fins ara els resultats són bons, especialment pel que fa a la disposició dels usuaris a agregar els seus bancs per poder fer la sol·licitud del préstec de forma on-line i sense papers. Aquest fet reafirma l'èxit que ja hem aconseguit amb els nostres clients durant l'últim any. Tenim 150.097 clients que ja s'han connectat amb els seus altres bancs. I aquest número no deixarà de créixer, ja que amb PSD2 i les possibilitats de realitzar pagaments des de BBVA el servei d'agregació incorpora una funcionalitat clau.

Són iguals els criteris de risc i les condicions per a aquests préstecs que per a la resta?

Exactament iguals. En realitat el que canvia no és el model de riscos sinó la forma com obtenim tota la informació necessària del client per poder avaluar l'operació. Volem evitar la molèstia d'enviar documentació i, per això, li demanem que agregui el que ja tingui en altres bancs. Així, l'usuari s'estalvia haver de buscar i adjuntar temes com ara la nòmina, la vida laboral, etc., i nosaltres podem tenir un procés més automatitzat i àgil per a la resposta.

Quin és l'objectiu de BBVA amb aquest llançament? Quant negoci preveu captar?

Actualment ens trobem en una fase pilot i volem consolidar el procés per oferir la millor experiència possible a tots aquells que s'hi mostrin interessats. Sens dubte, l'objectiu és seguir el camí reeixit que ha suposat per a BBVA la captació de clients digitals amb compte i targeta de dèbit (alta amb una selfie), que ja representa més d'un 30% de la captació de nous clients al banc.

Estan treballant en millores d'aquest producte com ara reduir encara més els temps?

Sí, estem treballant en una oferta de producte personalitzada i en la forma de poder contestar la sol·licitud del préstec personal gairebé de manera instantània. Quan l'usuari realitzi el procés de sol·licitud i agregui els seus comptes estudiarem la seva situació econòmica i li proposarem el producte que més s'adeqüi a les seves necessitats, prioritzant el temps de resposta.Cal tenir en compte que si la sol·licitud del préstec és aprovada per BBVA, el no client pot disposar dels diners sol·licitats de manera instantània, ja que a través de l'app de BBVA pot signar tots els contractes digitalment (amb un codi que rep per SMS en el seu mòbil) i obrir-se un compte on-line sense comissions i només fent-se una selfie.