«Qualsevol directiva té a la seva carrera dificultats pel fet de no ser home»

Carlota Pi acaba de rebre el Premi Jaume I a l'emprenedor del 2019. La directiva va cofundar fa nou anys Holaluz, una companyia amb més de 200.000 clients i que ha estat valorada en 160 milions d'euros per a la seva sortida a borsa.

La gironina Carlota Pi va fundar Holaluz amb Oriol Vila i Ferran Nogué, als quals va conèixer en un MBA d'IESE. Després de la recent sortida a borsa, Pi i els altres dos socis fundadors mantindran el 48,75% de les accions de Holaluz. La companyia espera captar 30 milions que utilitzarà per créixer.



Per què han decidit fer el salt a la borsa?

Estem fent una ampliació de capital per executar un pla de negoci a finals de 2023 que ens portarà a tenir un milió de clients a Espanya i 50.000 instal·lacions de plaques solars en format d'autoconsum. Vam optar pel Mercat Alternatiu Borsari (MAB) per començar pel mercat secundari, que per a això es va idear. És una plataforma perquè les companyies puguin cotitzar després al mercat principal.

Llavors, la seva idea és saltar al mercat principal en el futur?

Sí. La idea és passar al mercat principal el més aviat possible. No sabem quants mesos trigarem, però ho farem.

Pot concretar més els seus plans de futur?

Busquem incrementar la nostra cartera de clients. Som una companyia que connecta persones a l'energia verda. Comprem directament electricitat a productors independents, lloguem el cable per al transport i la distribució, i venem a més de dos-cents mil clients a tot Espanya. Creixem a un ritme de quatre-cents clients cada dia, dels quals el 39% ve per recomanació directa de clients existents.

Ara quants en tenen?

La xifra exacta no la puc concretar perquè no l'hem publicat en el prospecte de mercat, però l'any passat vam tancar en 180.000 clients.

Què va passar al juliol amb l'advertiment del Ministeri de Transició Ecològica per un suposat impagament?

Això ja està resolt. La resolució està publicada al BOE. No va passar res. Hi va haver un error administratiu. Va arribar una factura que estava discutida i per un error d'una companyia distribuïdora es va publicar al BOE i es van seguir tots els procediments legals quan s'obre un procediment d'aquest tipus, tot i que en aquest cas no procedia. Era completament indegut. I fa un parell de mesos ja es va publicar la resolució.

Vostès busquen captar clients de les grans companyies, com ho fan?

Nosaltres fem una proposta de valor a la gent que basem en tres eixos. Venem electricitat cent per cent renovable. No som una companyia que té producte renovable, som una empresa d'energia verda. Tota l'energia que venem a Holaluz és cent per cent renovable. El segon eix és que tenim preus justos. No fem mai ni ofertes, ni promocions ni descomptes especials. Res d'això que no saps el que firmes. Tens un preu que és el que està publicat a la pàgina web i que va a missa en els propers 12 mesos. A més, apliquem tecnologia que ens permet optimitzar de manera automatitzada les potències contractades, amb la qual cosa aconseguim uns estalvis per a una família mitjana espanyola de cent euros a l'any. Això representa entre el 10 i el 12% de la despesa d'una família mitjana espanyola en energia.

Com es posen a la pell del client?

Totes les persones d'Holaluz -els meus dos socis i jo inclosos-passem un mínim de dues hores al mes atenent clients al telèfon per entendre què necessiten i veure què podem fer diferent. Això és un exemple de companyia centrada en el client.

I s'identifica vostè?

No, no, és clar que no. Bé, dic el meu nom.

Per què és tan inintel·ligible la factura de la llum?

Jo desconec les estratègies dels altres. Nosaltres hem llançat l'única tarifa plana il·limitada en el mercat espanyol i a més és 100% renovable. És molt fàcil d'entendre. Calculem una tarifa plana d'acord amb el consum dels últims mesos i a partir d'aquí tu utilitzes la que necessites sense que hi hagi cap ensurt. No hi ha res més fàcil que això. És com amb el mòbil, pagues «x» euros i parles tot el que necessites.

Com a directiva, ha tingut alguna dificultat pel fet de ser dona?

En aquest món en què vivim qualsevol que no sigui un home jove, heterosexual, blanc i del primer món té dificultats. El món està fet per i per a homes blancs, heterosexuals i del primer món. És així. De tota manera, jo en la vida he fet el que he volgut a força de treballar molt.

Com garanteixen que tota la seva energia és verda?

Utilitzem el sistema de gestió de certificats de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). La CNMC atorga uns certificats a totes les plantes de generació que tenen qualificació de renovable. Aquestes plantes amb les quals tenim acords ens transfereixen aquests certificats de garantia d'origen. Tots els nostres clients tenen la certesa que l'energia que ells consumeixen és cent per cent renovable.