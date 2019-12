Lagarde adverteix que el BCE modificarà la política monetària de Mario Draghi

La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va admetre ahir que l'economia de l'eurozona «continua feble» i va atribuir aquesta situació a «unes perspectives globals fluixes i incertes».

En la seva primera compareixença davant la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris de l'Eurocambra, Lagarde va dir que les «perspectives globals incertes» han afectat «la demanda pels productes i serveis de l'eurozona» i que la «desacceleració prolongada» ha afectat els preus. En aquest sentit, va prometre «determinació» contra la inflació. Sobre la revisió de l'estratègia monetària del BCE, Lagarde va dir que començarà «en un futur proper», però va considerar «prematur» dir quina direcció prendrà l'entitat. La recent estrenada presidenta del BCE va afirmar que «el que sí puc confirmar, tanmateix, és que la revisió estratègica estarà guiada per dos principis: una anàlisi profunda i una mentalitat oberta».



Més limitacions per la crisi

Després de remarcar que les revisions de les estratègies monetàries dels bancs centrals són «comunes», la presidenta del BCE va dir que aquesta avaluació pot ser «especialment beneficiosa» en moments com l'actual, «en què l'espai per protegir l'economia d'esdeveniments adversos està més limitat que abans de la crisi».

Lagarde es va limitar a dir que «és prematur entrar en debats sobre l'abast, la direcció i el calendari de la nostra revisió, ja que la qüestió encara no ha estat debatuda al consell de govern».



Enfortir l'economia europea

La presidenta del BCE també va insistir que les perspectives de l'economia mundial «són fluixes». Això redueix la demanda de béns i serveis de l'eurozona i també afecta la confiança de les empreses i la inversió. Va afegir que el sector industrial «ha patit» per estar més exposat als esdeveniments internacionals però que també hi ha sectors com el dels serveis, que també està «afectat».

Tot i així, Lagarde va destacar que el consum «s'està comportant relativament bé, amb les condicions laborals que estan millorant, i anima els consumidors a tenir confiança i a seguir gastant».

Millorar la productivitat

A principis de setembre, en el seu primer discurs oficial com a presidenta electa del BCE davant del Parlament Europeu, Lagarde va aclarir que no tenia intenció de modificar el rumb de les polítiques d'estímuls marcades fins a aquell moment per Mario Draghi, el seu predecessor. Així, la directiva s'alineava amb Draghi apostant per mantenir o fins i tot abaixar els tipus d'interès, per fer front a una recessió que cada vegada sembla més pròxima.

En aquest sentit, Lagarde va assegurar que cal enfortir l'economia domèstica, tot i que dependrà també d'un augment en la inversió empresarial. Per això, va dir, cal millorar la productivitat, ja que les empreses necessiten confiar en un creixement futur per afrontar inversions. A més, va afegir que cal apostar també per la inversió pública i per la inversió en infraestructures en innovació, desenvolupament, recerca i innovació, i va recordar que Europa està per darrere dels Estats Units pel que fa a les exigències de l'era digital.