L'atur creix a Girona molt més que a la resta de Catalunya

L'atur va pujar en 2.915 persones a Catalunya al novembre respecte al mes anterior i va situar la xifra total de desocupats en 390.182, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball. Això suposa un increment del 0,75% mensual i esdevé el cinquè mes consecutiu de pujada. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, l'atur s'ha reduït en 4.223 persones (-1,07%). En xifres absolutes la pujada és inferior als increments que s'han anat registrant els novembres de cada any des del 2016, quan hi van haver 4.573 nous aturats. A l'Estat el nombre de desocupats va pujar en 20.525 persones, un 0,65% més que el mes anterior, fins als 3.198.184 aturats.

Per demarcacions, l'atur puja a totes i en la que més ho fa és a les comarques de Girona, amb un increment de 1.588 persones, un 4,26% més respecte al mes anterior, fins als 38.377 desocupats. A Tarragona i Ebre, els aturats van créixer un 2,52% (+1.167) fins als 47.503; mentre que a les comarques de Barcelona ho van fer un 0,05% (+145) fins als 283.888. Per últim, a les comarques de Lleida els desocupats van arribar als 20.414, un 0,17% més (+35).

Per gènere, del total de 390.182 aturats catalans, 166.753 eren homes i 221.429 dones. Per edats, 28.521 eren menors de 25 anys. D'aquests, 15.167 eren homes i 13.354 dones.

Per sectors d'activitats, el de serveis concentra la pujada amb 4.853 nous desocupats fins als 283.294, mentre que a la resta de sectors es registra un descens: de menys 158 persones a agricultura fins als 8.440, -308 a la construcció fins als 29.991, -45 a la indústria fins als 43.287 i -1.427 en el col·lectiu de persones sense feina anterior fins a les 25.170.

Pel que fa a la contractació, al novembre es van registrar 262.495 contractes, un 17,67% menys que el mes anterior (-58.329 en xifres absolutes). En comparació amb el mateix mes del 2018, els contractes van baixar un 6,61%. Del total, 227.087 van ser temporals i 35.408 indefinits.

Baixa l'afiliació a la Seguretat Social

L'afiliació a la Seguretat Social va baixar un 0,19% respecte al mes anterior, amb 6.667 afiliats menys fins a un total de 3.462.928. Respecte a fa un any, l'afiliació va pujar gairebé un 2%, amb un total de 67.644 afiliats més.

Per demarcacions, l'única on no hi ha un decreixement és a les comarques de Barcelona , on puja un 0,38% i 10.048 persones més en xifres absolutes fins a les 2.645.402. En canvi, a les comarques de Girona baixa un 2,76% (-9.093) fins a les 320.064 persones; a les de Tarragona ho fa un 1,85% (-5.842) fins a les 309.115 i a les de Lleida un 0,94% (-1.780) fins a les 188.347.

Per règims, 2.906.486 afiliats catalans pertanyien al general, en el qual s'inclouen 21.705 de l'agrari, 60.595 de la llar i un del carbó. A més, hi havia 550.071 autònoms i 6.371 del règim del mar.

Al conjunt de l'Estat, l'afiliació va baixar un 0,27% mensual i 53.114 persones en xifres totals fins als 19.376.878 afiliats. En comparació amb el novembre del 2018 es registra un increment del 2,28% i 431.254 nous afiliats.