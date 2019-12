Girona és la província catalana que més ocupació destrueix

L'atur registrat a la província de Girona va pujar durant el novembre de 1.568 persones, un 4,26% més que el mes anterior. En termes relatius, la demarcació lidera la destrucció d'ocupació a Catalunya i la xifra de persones inscrites a les llistes de l'atur s'enfila fins a les 38.377. Tot i això, la variació anual respecte al mes de novembre del 2018 és de 633 persones menys a l'atur (en aquell moment n'hi havia 39.010) i, en xifres absolutes, les persones aturades s'han anat reduint consecutivament des del novembre de 2013, quan en aquell moment hi havia 59.634 persones en situació d'atur.



Davallada de la contractació

Pel que fa a la contractació, el mes de novembre va tancar amb una caiguda en picat, de fins el 22,94% en relació amb l'octubre. Durant el darrer mes, a les comarques gironines es van registrar 20.258 contractes nous, 6.000 menys que el mes anterior. D'aquests, el 85% van ser temporals.

D'altra banda, les dones continuen essent el col·lectiu més perjudicat. Del total de persones en situació d'atur a Girona, el 55% són dones i n'hi ha 21.094 que busquen feina, una xifra que mes rere mes es manté pràcticament invariable. Per trams d'edat, gairebé un de cada deu inscrits a les llistes de l'atur (8,73%) són joves menors de 25 anys.



El sector serveis, el pitjor

Per sectors d'activitat, un altre mes consecutiu, el sector serveis va ser on es van destruir més llocs de treball, un total de 1.586. Caldrà veure ara si la campanya de Nadal i els contractes al sector del comerç permeten reduir la taxa. L'agricultura també va incrementar el nombre de persones a l'atur, amb 171 aturats més.

D'una altra banda, tant la indústria com el sector de la construcció van reduir el nombre de desocupats, tot i que ho van fer amb unes xifres molt baixes: nou treballadors en el cas de la indústria i 71 en la construcció.



Sindicats i patronal en alerta

Des del mes de juliol, l'atur, tant a Girona com a la resta de Catalunya, no ha parat de créixer. En cinc mesos, les persones sense feina a Girona van augmentar en 7.674. Els sindicats CCOO i UGT i la patronal Pimec van coincidir en alertar sobre l'increment continuat de la taxa d'atur des del mes de juliol.

El secretari general de la UGT a Girona, Xavier Casas, alerta que «ens acostem a la reducció d'atur interanual a zero a les comarques gironines, una notícia molt negativa, ja que no passa des de fa cinc anys», i afegeix que «no només augmenta l'atur, sinó que també augmenta la precarietat laboral».

Per la seva banda, el secretari general de CCOO a Girona, Bartomeu Compte, adverteix que «el model productiu a comarques de Girona es fonamenta en el turisme i el que aporta el comerç en dates senyalades. Això és un bucle continuat, no hi ha cap millora de fons, i més quan augmenta l'abús de la contractació temporal».

Des de Pimec van fer una valoració negativa de l'evolució de l'atur durant l'any, tot i que s'hagi registrat una reducció interanual. Davant d'aquesta dinàmica, la patronal va instar a adoptar urgentment mesures preventives i d'alerta de política industrial per encarar de forma positiva les transformacions que s'entreveuen en alguns sectors, com per exemple el de l'automoció.



A Catalunya puja però no tant

L'atur va pujar en 2.915 persones a Catalunya al novembre respecte al mes anterior i va situar la xifra total de desocupats en 390.182, segons les dades del Ministeri de Treball. Això suposa un increment del 0,75% mensual i esdevé el cinquè mes consecutiu també de pujada. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, l'atur es va reduir en 4.223 persones (-1,07%). En xifres absolutes la pujada és inferior als increments que s'han anat registrant els novembres de cada any des del 2016, quan hi van haver 4.573 nous aturats. Per províncies, a Tarragona i l'Ebre, els aturats van créixer un 2,52% (+1.167) fins als 47.503; mentre que a les comarques de Barcelona ho van fer un 0,05% (+145) fins als 283.888. Per últim, a les comarques de Lleida els desocupats van arribar als 20.414, un 0,17% més (+35). Per gènere, del total de 390.182 aturats catalans, 166.753 eren homes i 221.429, dones. Per edats, 28.521 de les persones que buscaven feina eren menors de 25 anys. D'aquests, 15.167 eren homes i 13.354, dones.

Pel que fa a la contractació, al novembre es van registrar 262.495 contractes, un 17,67% menys que el mes anterior (-58.329 en xifres absolutes). En comparació amb el mateix mes del 2018, els contractes van baixar un 6,61%. Del total, 227.087 van ser temporals i 35.408, indefinits.

A Espanya el nombre de desocupats va pujar en 20.525 persones, un 0,65% més que el mes anterior, fins als 3.198.184 aturats.



Baixa l'afiliació

L'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya va baixar un 0,19% respecte al mes anterior, amb 6.667 afiliats menys fins a un total de 3.462.928. Respecte a fa un any, l'afiliació va pujar gairebé un 2%, amb un total de 67.644 afiliats més. Per demarcacions, l'única que no va experimentar un decreixement és a les comarques de Barcelona, on puja un 0,38% i 10.048 persones més en xifres absolutes, fins a les 2.645.402. En canvi, a les comarques de Girona va baixar un 2,76% (-9.093) fins a les 320.064 persones; a les de Tarragona ho va fer un 1,85% (-5.842), fins a les 309.115, i a les de Lleida, un 0,94% (-1.780), fins a les 188.347. Al conjunt d'Espanya, l'afiliació va baixar un 0,27% mensual i 53.114 persones en xifres totals fins als 19.376.878 afiliats. En comparació amb el novembre del 2018 es va registrar un increment del 2,28% i 431.254 nous afiliats.