Vaga general a França el dijous 5 de desembre: com ens afectarà

La vaga contra la reforma de les pensions a França aquest dijous 5 de desembre tindrà un fort seguiment en el transport públic, i en particular en el servei de ferrocarrils, on se suprimiran un 90% dels trens. Així mateix, el moviment dels 'armilles grogues' també s'han mobilitzat i no es descarten talls de carreteres i autopistes, essent la frontera de La Jonquera un dels punts estratègics que es pot veure afectat. El govern tem que les protestes es puguin allargar diversos dies.

La vaga a la Societat Nacional de Ferrocarrils (SNCF) començarà a deixar-se notar des de primera hora de la tarda de dimecres, quan ja començaran a suprimir alguns trens de llarg recorregut, va explicar el seu portaveu, Agnès Ogier.

Circularan al voltant d'un de cada deu trens d'alta velocitat (TGV), de la resta dels trens de llarg recorregut i dels rodalies a la regió de París. Únicament funcionaran un 3% dels ferrocarrils regionals, que seran reforçats amb autobusos que substituiran un 20%.

TGV aturats a l'estació de Niça | Reuters

Pel que fa als trajectes internacionals, la SNCF ha avançat que només hi haurà una circulació d'anada i tornada amb Espanya, un altre tant en les línies amb Suïssa, dos terços dels Thalys que connecten amb Bèlgica i Holanda i la meitat dels Eurostar a Londres. Es suprimiran completament els enllaços amb Itàlia i Alemanya. Ogier va reconèixer que les pertorbacions seran superiors a les que es van constatar en 2018 contra la reforma de el règim laboral de el sector ferroviari.

El seguiment de la protesta serà igualment massiu en l'entitat de transport metropolità de París, la RATP, amb onze de les 16 línies de metro totalment tancades i tres més que únicament funcionaran en les hores punta. Circularan normalment, encara que amb un seriós risc de saturació, les dues úniques línies automatitzades.

Efectes sobre els vols

Mentre, l'atur d'una part dels 3.400 controladors aeris (hi ha dos sindicats minoritaris, CGT i FO, que s'han sumat a la convocatòria de protesta) es traduirà també en la supressió de el 20% dels vols amb origen o destinació a França demà dijous, ha indicat una portaveu de la Direcció General de l'Aviació Civil (DGAC).

La DGAC encara no ha indicat si quedaran també afectats els vols que només travessen l'espai aeri francès.

Air France serà una de les principals afectades per l'atur dels controladors i suprimirà prop de l'70% dels seus vols interiors a França, així com el 15% dels trajectes a altres destinacions a Europa ia la conca mediterrània.

Un portaveu d'Air France va puntualitzar que es mantindrà la totalitat del programa de vols de llarga distància (de més de tres hores), encara que també va advertir que no es pot descartar que es produeixin retards i cancel·lacions d'última hora.

Protesta a París contra la reforma de les pensions el mes de setembre | Reuters

També es preveu un ampli seguiment de la vaga en l'educació i la sanitat pública, així com el suport majoritari de diversos col·lectius professionals que en els últims mesos ja han fet protestes públiques contra la reforma de les pensions anunciada per Macron.

A la Catalunya del Nord, s'ha previst una gran manifestació a Perpinyà, que començarà a les 10.30 h

El precedent de 1995

La vaga contra la reforma de les pensions que planteja el Govern de president, Emmanuel Macron, no es limitarà a el transport, sinó que també afectarà a altres sectors com l'educació, l'energia, la recollida i tractament de residus, els hospitals, la justícia , la policia o l'automòbil.

Es tracta, segons alguns mitjans, de la vaga més àmplia des de 1995. I el Govern francès tem que el país quedi bloquejat durant diverses setmanes com va passar llavors, quan el primer ministre conservador Alain Juppé va proposar, com ara el de Macron, canviar el sistema de pensions per eliminar els seus més de 40 règims especials. Les mobilitzacions van obligar a desistir en el seu intent, com li podria passar en aquesta ocasió a Govern socialista.