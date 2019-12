Previsió de carreteres tallades i trens bloquejats per la vaga a França

França viu avui una jornada de vaga general en protesta per la reforma de les pensions. Es preveu que sigui la mobilització més important des de la vaga de 1995 que va paralitzar el país.

Una de les afectacions més grans serà en el transport públic, en concret, en el servei ferroviari, on el 90% dels TGV i el 80% dels regionals no circularan avui. Circularan al voltant d'un de cada deu trens d'alta velocitat (TGV), de la resta dels trens de llarg recorregut i dels rodalies a la regió de París. Únicament funcionaran un 3% dels ferrocarrils regionals, que seran reforçats amb autobusos que substituiran un 20% del servei ferroviari.

Pel que fa als trajectes internacionals, la Societat Nacional de Ferrocarrils (SNCF) va avançar que només hi haurà una circulació d'anada i tornada amb Espanya, dos terços dels Thalys que connecten amb Bèlgica i Holanda i la meitat dels Eurostar a Londres. Se suprimiran completament els enllaços amb Itàlia i Alemanya.

Així mateix, el moviment dels Armilles Grogues també es mobilitzarà i no es descarten talls de carreteres i autopistes, essent la frontera de la Jonquera un dels punts estratègics que es poden veure afectats.



Efectes sobre els vols

Per la seva banda, els controladors aeris també s'afegeixen a la vaga, que es traduirà en la supressió de el 20% dels vols amb origen o destinació a França demà dijous, segons va indicar una portaveu de la Direcció General de l'Aviació Civil (DGAC). Air France serà una de les principals afectades per l'aturada dels controladors i suprimirà prop del 70% dels seus vols interiors a França, així com el 15% dels trajectes a altres destinacions a Europa i a la conca mediterrània.

Un portaveu d'Air France va puntualitzar que es mantindrà la totalitat del programa de vols de llarga distància (de més de tres hores), encara que també va advertir que no es pot descartar que es produeixin retards i cancel·lacions d'última hora.

El Govern francès tem que les protestes es puguin allargar diversos dies. París ha decretat mesures diverses per evitar els disturbis.