Quatre dies de vaga de les treballadores de neteja del Trueta pels acomiadaments

Les treballadores del servei de neteja del Trueta faran vaga els dies 10,11, 13 i 14 de desembre. El secretari general de la Federació de Construcció i Serveis de CCOO a Girona, Pau Gálvez, ha explicat que l'empresa concessionària del servei des de fa un any acumula incompliments salarials amb les empleades però "la gota que ha fet vessar el got" ha estat l'acomiadament d'una d'elles per faltar a la feina per malaltia. També les sancions que s'haurien aplicat a algunes de les treballadores al·legant "deficiències en el servei".

"És curiós, però, que hi ha situacions tan esperpèntiques com que s'ha suspès de feina i sou una treballadora que estava de vacances i a una altra que s'acabava d'incorporar al servei el dia de la sanció", assegura Gálvez. Per això, el sindicat reclama el compromís de no aplicar l'acomiadament objectiu, la reincorporació de la treballadora acomiadada i la retirada d'aquestes sancions que consideren "injustes" com a requisits imprescindibles per poder desconvocar la vaga.