Som Energia engega una planta solar a Sevilla finançada per 1.600 socis

La cooperativa Som Energia, amb seu a Girona ha inaugurat una planta fotovolcaica a La Florida (Lora del Río, Sevilla), finançada gràcies a les aportacions de més de 1.600 persones sòcies que van participar en l'última emissió d'aportacions voluntàries al capital social de Som Energia. La inversió, de 1.025.000 euros, ha permès la construcció, la tramitació dels permisos i la posada en marxa de la planta.



Expansió de l'energia renovable

La planta de La Florida té una potència d'1,5 megawatts (MW), que permet una producció estimada de 2.600 MW/hora anuals, l'equivalent a l'ús anual d'electricitat d'unes 1.000 llars. Es tracta d'una de les plantes més grans en l'àmbit productiu de Som Energia, juntament amb la d'Alcolea i la de La Matallana.

La representant de Som Energia, Nuri Palmada, explica que «la posada en funcionament d'aquesta planta és un exemple més que la ciutadania pot estar al centre de la transició energètica, i pot decidir, impulsar i construir plantes». «Davant les macroplantes, propietat de grans empreses i corporacions, la ciutadania pot produir la seva pròpia energia. La Florida és una demostració més que la ciutadania pot estar al centre de la transició energètica, que no té per què estar sempre en mans dels mateixos».

La nova instal·lació permetrà un estalvi d'emissions de 834.000 quilos de CO2. Es va començar a construir el febrer d'aquest any i les obres van acabar a principis de maig. De tota manera, la posada en marxa d'aquesta planta no s'ha pogut fer fins ara perquè quedava pendent la connexió de la xarxa elèctrica de distribució.

La de La Florida és la segona planta finançada amb l'última emissió d'aportacions voluntàries al capital social, darrere de les plantes de La Matallana, també a Lora del Río, Sevilla, que va entrar en funcionament fa un any.



Amb els cinc milions d'euros que van aportar les persones sòcies, també s'ha finançat la planta de Tahal, a Almeria. La seva construcció es va fer en només tres mesos i va acabar-se a finals de 2018. No obstant això, encara no ha començat a funcionar, ja que porta més d'un any a l'espera de tràmits i permisos burocràtics. Aquest és el 14è projecte de producció de renovables que la cooperativa gironina posa en funcionament. Se suma així a les altres plantes fotovoltaiques, la central elèctrica i la de biogàs, i permet que l'electricitat produïda per Som Energia passi a 17 GWh. Això representa un augment del 4 al 5% del total comercialitzat anualment. Pel que fa a la potència significa arribar a 9,52 MW, un pas més en la direcció d'apropar la producció pròpia al 100% de l'energia que comercialitza la cooperativa.

Actualment Som Energia està treballant a la planta de la Serra, a Anglesola (Lleida), que forma part del projecte Generation kWh, i que encara està oberta a les aportacions que poden fer els socis.



Model 100% renovable

Som Energia és una cooperativa de comercialització i producció d'energia verda sense ànim de lucre. Va néixer el 2010 amb el propòsit de canviar el model actual energètic cap a un model 100% renovable i democràtic. Actualment compta amb 62.000 persones sòcies i amb més de 107.000 con-tractes de subministrament elèctric a la Península, Balears i Canàries.

La seva base de socis és de particulars, però que també compta amb 1.500 empreses, 250 cooperatives, 460 associacions i fundacions, mig centenar de comunitats de veïns i gairebé un centenar d'administracions públiques, que en conjunt, suposen 7.200 contractes d'electricitat. Actualment, la companyia, ubicada al Parc Científic i Tecnològic de Girona té una plantilla de 75 treballadors.