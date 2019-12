Les netejadores del Trueta faran vaga per reclamar millores laborals

L'hospital Josep Trueta estarà la setmana que ve quatre dies sense netejar. Les 122 treballadores de l'empresa que presta el servei faran una aturada per denunciar les condicions laborals que qualifiquen «d'indignes» i per rebutjar els últims acomiadaments. Seran dues jornades de vaga de 48 hores cadascuna, els dies 10, 11 i 13, 14 de desembre. Tot i que hi haurà serveis mínims, l'afectació a la ciutadania serà notòria.

L'empresa concessionària de la neteja del centre hospitalari és Òptima Grup des de l'1 de gener, i els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Confederació General del Treball (CGT) denuncien que «des que es va fer càrrec de la gestió tot han sigut problemes».

El representant del Comitè dels Treballadors de CCOO, Pau Gálvez, explica que «amb la privatització del servei hi ha hagut moltes retallades de la plantilla així com també de les condicions laborals de les treballadores, sense en benefici econòmic de l'empresa». Denuncia que «hi ha personal que no ha cobrat alguna nòmina o no l'ha cobrada correctament, hi ha problemes pels plusos de nocturnitat i antiguitat i també ens hem trobat amb casos d'assetjament envers la plantilla, com trucar a una treballadora quan està de baixa». Els sindicats també denuncien la imposició de cinc sancions de deu dies sense sou ni feina sense cominicar-ho prèviament ni a les treballadores ni al comitè i el qüestionament dels dies de permisos per malaltia o d'un familiar que estan estipulats al conveni col·lectiu. La gota que ha fet vessar el got, però, ha estat el recent acomiadament d'una treballadora, avalat per l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors que permet l'acomiadament per baixes mèdiques encara que siguin justificades.



Sector feminitzat i precari

El Comitè d'Empresa denuncia també situacions de treballadores amb acumulació de contractes eventuals, quan en realitat haurien de ser fixes. «Els contractes eventuals són molt freqüents. Una de les treballadores va denunciar la situació a la Inspecció de Treball que va fer un requeriment a Òptima Grup per passar a fixes set empleades», explica el representant de la CGT, Salvador Aranda.



Negociar amb l'empresa

En aquest context, els sindicats han tingut converses amb l'empresa però de moment no han arribat a bon port. L'empresa està disposada a parlar de les sancions, però els sindicats reclamen que no hi hagi més acomiadaments emparats amb l'article 52.