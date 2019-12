Aquesta és l'empresa gironina que ha facturat 12 milions d'euros la setmana del Black Friday

L'empresa gironina Tradeinn, dedicada a la venda online de material esportiu, va superar els 12 milions d'euros de vendes i les 150.000 comandes durant la Black Week, un 60% més que l'any passat. Segons explica el fundador i CEO de Tradeinn, David Martin, «només el Black Friday vam tancar vendes per valor de 2,5 milions d'euros, superant les 27.000 comandes en 24 hores. La suma total de les compres gestionades durant tota la setmana va arribar a la xifra de 150.000, quasi el doble que l'any passat.

Aquestes vendes, segons la companyia, sumades a les que esperen vendre per la campanya de Nadal, permetran superar les previsions marcades a principis d'any, i que situaven la facturació per aquest any en 140 milions d'euros. Fa poc més de dos mesos, Martin actualitzava la xifra fins als 175 milions, però després d'aquestes grans vendes, considera que arribaran als 180 milions d'euros.

De Celrà al món

Tradeinn.com és el primer grup de venda online especialitzat en material esportiu. Té el seu orígen a la botiga online de submarinisme Scubastore, fundada el 1998. Actualment té 14 botigues online, traduïdes en 18 idiomes i ven a tot al món. Disposa d'una botiga física a Celrà, amb una àrea comercial de 100 m?2;, des d'on gestiona 7.000 comandes al dia.



Aquí t'expliquem els secrets de la companyia