«El comerç electrònic és un futur que ja és present i que no podem obviar»

Anna Jubero va fundar Farmainstant juntament amb Jordi Corominas i actualment és la web de referència en la venda de productes farmacèutics per internet. Farmacèutica de professió, està al capdavant també de la farmàcia Jubero de Salt. La seva va ser la primera farmàcia de Catalunya a poder dispensar medicaments a la xarxa sense recepta. Ja fa 12 anys que està plenament immersa en els processos de l'«e-commerce» gràcies a l'ajuda dels serveis del BBVA.



Com va començar la seva relació amb el BBVA?

En decidir obrir la web ens vam entrevistar amb la majoria de bancs per decidir en quin confiàvem per instal·lar la plataforma de pagament electrònic amb targeta a la web. El BBVA va ser el que ens va demostrar més coneixement en el món del comerç electrònic i el que més es va adaptar a les nostres necessitats.

Quin suport va rebre a l'hora de posar en marxa la seva empresa?

Vam tenir un assessor en tot moment resolent els dubtes que anaven sorgint. També hi ha un telèfon d'atenció al client dedicat exclusivament al comerç electrònic que estava en contacte tant amb nosaltres com amb els informàtics en el moment de la configuració.

Quins són els serveis que utiltiza?

A part dels TPVS virtuals, utilitzem molt tant la web com l'aplicació mòbil per fer operacions diàries i les valorem molt positivament per ser àgils i molt intuïtives.

Què valora més a l'hora de tractar amb el seu banc?

Poder concretar les cites amb el gestor de manera electrònica ens evita molta pèrdua de temps, així com poder fer aquestes reunions telefònicament o firmar documents de forma digital. Valorem la proximitat i el coneixement que tenen del comerç electrònic. També l'adaptació que han anat fent als nous requeriments de seguretat, sempre amb temps i sense incidències.

Estem prou habituats els consumidors a l'«e-commerce»? Tenim prou cultura?

Cada vegada més. Sí que notem que el pagament amb targeta s'incrementa mes a mes, en detriment d'altres fórmules poc àgils com el contra reemborsament o la transferència bancària. La gent cada vegada entén més què és un pagament totalment segur i de confiança.

És el futur el comerç electrònic?

No crec que sigui l'únic futur, però si un futur que ja és present i que no podem obviar. A nosaltres Farmainstant ens ha permès poder ampliar la cartera de clients i poder oferir els serveis de venda i consell de productes farmacèutics que ja estàvem oferint a la farmàcia a molts més llocs on no haguéssim arribat mai només amb la farmàcia.

Què és el que més demana la gent a la seva web?

A Farmainstant venem tant medicaments que no requereixen de recepta mèdica com productes no medicamentosos de venda en farmàcies. El més demanat varia molt segons la temporada, ara per exemple el més demanat són antigripals i vitamines, però també cosmètica o productes per regalar per les festes. Tot i això disposem d'una àmplia cartera de clients d'Espanya i Portugal que ens compren periòdicament els seus productes de farmàcia, o clients que ens demanen que els introduïm productes concrets que necessiten i que no troben al catàleg, nosaltres ho introduïm i tenen la comanda al seu domicili en 24 hores.