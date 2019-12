Una empresa gironina connecta propietaris d'aparcaments buits amb conductors

Albert Recio és el fundador de CarbyCar, una plataforma digital basada en l'economia col·laborativa que pretén ajudar conductors que van cada dia a la feina i que han de donar voltes per trobar aparcament a Girona ciutat i aprofitar que hi ha gent que té una plaça de pàrquing lliure perquè se'n va a treballar fora. «Cada dia triguem de mitjana 30 minuts per trobar aparcament a prop de la feina, cosa que significa que perdem 120 hores al llarg de l'any», explica. Recio és de Palafrugell, treballava a Girona i aparcar cada dia era una odissea per a ell, situació molt similar a la qual es troben moltes persones. A Girona hi ha cada vegada més zones de pagament de zona blava o verda en detriment de les zones d'aparcament lliure. L'Albert va decidir fa tres anys intentar donar solució a aquesta situació i iniciar el projecte d'aquesta plataforma, i des de desembre de 2018 és una realitat.

El projecte és pioner a Catalu- nya, ja que l'objectiu és oferir una quota mensual assequible, lluny del lloguer habitual de places d'aparcament, que oscil·len entre els 70 i 100 euros mensuals. Amb CarbyCar, el preu mensual per deixar el cotxe en un aparcament durant la jornada laboral és de 30 euros al mes, i si se selecciona l'opció de mitja jornada el preu és de 15,95 euros. «La idea és que la gent que té un aparcament el llogui per un preu baix, només les hores en què no l'utilitza», afirma.



La mecànica de CarbyCar és molt senzilla. A través d'una app, disponible per a Android i IOS, l'usuari es registra i escull si vol adquirir una plaça o cedir-ne una. A través del geolocalitzador, l'app mostra els aparcaments propers disponibles. El pagament es fa a través de la mateixa plataforma. «Hi guanyen les dues parts, el propietari perquè tindrà uns ingressos mensuals (s'emporta el 80%) i l'usuari perquè estalviarà temps i diners», explica Recio. L'aplicació compta actualment amb 225 persones registrades i 15 ofertes de pàrquing que es lloguen per hores a la ciutat de Girona. Un dels problemes que es troba ara CarbyCar és que hi ha molta més demanda que oferta. «Estem fent campanyes i difusió per tal d'ampliar els aparcaments disponibles. De moment, tenim llista d'espera de persones que busquen aparcament, i a mesura que algun usuari es dona de baixa, els avisem».

CarbyCar està format actualment per dos socis i dos col·laboradors. L' start-up gironina ha anat creixent durant el primer any de vida i l'objectiu és ara trobar inversors públics o privats per expandir el model a altres ciutats com Figueres, Blanes i Lloret de Mar, així com també ampliar l'equip humà. Recio no descarta arribar a altres ciutats catalanes com Tarragona i Lleida.

La filosofia de CarbyCar és l'economia col·laborativa, basada en fomentar la connexió d'individus per compartir béns comuns i no malbaratar recursos. Recio explica que «els inicis del projecte no han estat fàcils, ja que cada dia és una lluita constant, però que es veu recompensada amb el resultat».



Recentment CarbyCar ha estat reconeguda com la millor empresa tecnològica dels premis E-TECH, que concedeix l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (Aenteg) i reconeixen les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives contribueixen en la difusió i el desenvolupament de les noves tecnologies. «Per a nosaltres aquesta ha estat una molt bona notícia, ja que es tracta d'un premi a moltes hores de feina i implicació per tirar endavant aquest projecte des de zero», assegura el fundador de l'empresa.