Gestió «value» i «growth», un duel justificat?

A l'actual món volàtil que està marcat pels tipus d'interès zero, la inestabilitat política, la no declarada guerra comercial i les rotacions sectorials, les gestions value i growth poden suposar un avantatge quantitatiu en la rendibilitat de les carteres d'inversions. Però quin tipus d'inversió s'ha d'escollir? Per quin tipus d'empreses caldria apostar?

La diferència entre una i altra és que, mentre la value es focalitza en empreses amb un negoci consolidat i que cotitzen per sota del seu preu intrínsec, és a dir, que estan infravalorades, la growth ho fa en companyies que es troben en fase d'expansió i que s'espera que registrin elevades taxes de creixement dels seus ingressos.

Pel que fa als mercats, les empreses value operen en sectors amb una alta seguretat, madurs i amb poca exposició als cicles econòmics com l'energia, les telecomunicacions o el financer. Davant d'això, trobem els sectors growth, que tenen un principi potser menys interessant que les value, encara que la seva estratègia pot ser igual o encara més rendible. Aquí es busquen els sectors econòmics de creixement i destaquen en els últims anys els valors tecnològics.

El punt comú entre tots dos és que exigeixen la paciència de l'inversor. En el cas value, es realitza una anàlisi exhaustiva de les companyies i s'estudia que estiguin poc o gens endeutades, i moltes vegades el gestor coneix l'equip directiu i els propietaris abans d'invertir diners. En growth, per la seva banda, no es tracta només d'invertir en reconegudes companyies estrella com Amazon o Facebook en el sector tecnològic, sinó de trobar diamants en brut, empreses en ple desenvolupament que cotitzen amb unes ràtios de valoració elevades i que han de ser analitzades per saber si estan justificades i es mantindran, o si són molt optimistes i cauran en els pròxims anys.

L'elecció entre la gestió de valor o de creixement no s'escapa a la indecisió que caracteritza els moviments inversors, i és cert que la gestió value viu ara un moment amarg i la seva pèrdua de rendibilitat li està fent perdre adeptes. Així ho mostra l'índex MSCI World, que analitza les 1.655 companyies cotitzades més importants del món, en el qual podem observar que, a l'última dècada, la borsa mundial ha experimentat un dels majors períodes alcistes: el value s'ha revalorat un 184% davant el 280% del growth.

No obstant això, malgrat que el value estigui a les seves hores més baixes, a l'hora de triar entre valor i creixement, hem de tenir en compte que la inversió no és una ciència exacta i les dues filosofies s'han anat alternant en la primera posició en els últims temps. Ja se sap: l'èxit en les inversions és molt relatiu i rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Per això, el duel entre la gestió value i growth no està justificat més enllà de l'anàlisi de pros i contres de cadascuna d'elles, i és extrapolable a totes les decisions de la inversió. Lògicament la millor estratègia, com diu Warren Buffett, és combinar tots dos mons i invertir en empreses de gran qualitat i creixement a múltiples acceptables. No estarem comprant a preu de saldo, però en canvi estarem invertint en empreses de gran qualitat.