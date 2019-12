Modifiquen el decret de venda de proximitat per impulsar aquest model

El Govern va aprovar la modificació del Decret 24/2013 sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris amb l'objectiu de donar un major impuls a aquest model. Els canvis han de permetre també augmentar la xifra actual de 3.000 adherits, fidelitzar i donar un major grau de compromís a la gent que fa ús del logotip identificador.

Entre els canvis, s'incorporen els productes agraris, que permetran introduir per exemple les flors, es fixa una durada anual per a l'acreditació, s'estableix que els animals han de ser nascuts, criats i sacrificats a explotacions del territori i es fa extensiva la participació d'empreses gestionades per la persona titular de l'explotació a partir d'un 50%.



Resposta a les necessitats

La normativa reguladora de la venda de proximitat es va publicar fa sis anys i des de llavors s'han detectat diverses necessitats a les quals s'intenta donar resposta amb aquesta modificació.

La Generalitat va destacar que la venda de proximitat augmenta el valor afegit del producte per als productors, un efecte positiu sobre el medi ambient, s'afavoreix la confiança del consumidor, es potencia el consum de productes frescos i «s'assegura un nivell bàsic de sobirania alimentària alhora que es dinamitza el món rural a Catalunya».