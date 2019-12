La negociació entre els EUA i la Xina fa que es dispari l'Ibex

L'Ibex 35 va viure ahir la millor sessió de la setmana, es va apuntar uns guanys de més de l'1,5% i va apropar-se als 9.400 punts, impulsat per l'optimisme respecte a les negociacions entre els Estats Units i la Xina en la guerra comercial i la bona dada d'ocupació americana. D'aquesta manera, el selectiu madrileny va recuperar totes les pèrdues que arrossegava en aquests últims cinc dies i va acomiadar el divendres amb una lleugera millora setmanal (+0,33%) que el situa en els 9.382,7 punts, tocant així la cota dels 9.400 per primera vegada des de principis del passat mes de novembre. Va ser una jornada més que positiva, amb tots els valors de l'Ibex 35 a l'alça. Ence va liderar els guanys en el selectiu, amb una pujada del 3,716%, seguit d'ArcelorMittal (+3,404%), Inditex (+3,138%), Meliá Hotels (+2,768%) i Mapfre (+2,731%). També van destacar altres «pesos pesants» com Repsol, que va repuntar un 2,057%, Banc Santander (+1,357%), BBVA (+1,248%) o Telefónica (+1,223%).