Peces de Lego per construir empreses més competitives

les empreses, siguin petites o grans, cal prendre decisions complexes. Molts cops no hi ha una única resposta possible, i fer participar els equips resulta del tot rellevant per arribar a un consens sobre la solució idònia.

En les decisions compartides, queda molt clar el que es vol, i queda clar per a tots. En un món que evoluciona tan ràpid, sobretot tecnològicament i en matèria d'innovació, calen noves solucions per aconseguir que els equips treballin de forma òptima. I amb la metodologia Lego Serious Play s'aconsegueix fer encaixar aquestes dues peces de forma sostenible en el temps. Cada vegada aquest mètode s'aplica més a les empreses, també per innovar.



Taller per pimes

La metodologia Lego fomenta la col·laboració, la resolució de conflictes i promou pensar de forma creativa a les organitzacions. Les petites i mitjanes empreses es transformen i també busquen la tecnologia com a eina per impulsar la seva competitivitat. Des d'ACCIÓ s'organitzen tallers per ensenyar aquesta metodologia a les pimes. Una sessió de Lego té una estructura basada en un procés central. S'arrenca amb una breu preparació, més una pregunta clara i precisa, que és el desafiament, el repte que cal resoldre. A través de la construcció amb les peces de Lego es concreten idees i es dona pas a la reflexió i a la implicació i al treball en equip.

El delegat d'ACCIÓ a Girona, Ferran Rodero explica que «un dels objectius és explicar a les empreses com poden innovar, i no només pel que fa a desenvolupament de productes, sinó també en la gestió de personal de l'empresa i per millorar els processos interns. Un treballador que se sent partícep en un projecte treballa més motivat i implicat». Els tallers, afegeix, «són una manera de sortir del dia a dia i relacionar-se amb altres departaments de l'empresa per arribar a trobar una solució conjunta a un repte. Es fomenta el treball en equip i es mesclen diferents àrees per tal que el debat d'idees sigui més ric».



El joc, element clau per innovar

En la metodologia Lego Serious Play el joc n'és la base. Hi ha una raó neurològica. «Quan gaudim amb una activitat, posem en marxa estructures mentals que s'obren a l'aprenentatge». En canvi, afegeix, «passa tot el contrari quan els treballadors estan sotmesos a pressió, moment en què es genera estrès o ansietat». Aquest mètode és molt útil per fomentar la innovació, per a l'aprenentatge d'elements bàsics de lideratge, la planificació i l'execució, aconseguint l'agilitat en tot el procés de producció.

«Amb sessions d'aquest tipus, s'aconsegueixen optimitzar els recursos, elevant les quotes d'eficiència i rentabilitat de l'empresa». «Innovar és invertir. En aquests moments, la tecnologia ja no és un fet diferencial per una empresa, sinó que ho és com apliques aquesta en el teu sector i com et diferencies de la competència», explica Rodero. «Per integrar i assimilar una decisió, la persona ha de ser capaç d'integrar-la des d'un punt de vista emocional».



Metodologia des dels anys 30

L'origen de la metodologia Lego es remunta a la dècada dels anys 30 i se l'atribueix al físic i estadista Walter Shewhat de Bell Labs, que va començar a implementar cicles de millora en determinats productes i processos. Va ser ell qui va dissenyar aquesta metodologia interactiva a W.Edwards Deming, que la va popularitzar al Japó després de la Segona Guerra Mundial. S'ha anat desenvolupant al llarg del temps.

Els casos d'èxit a empreses que utilitzen aquesta metodologia són molt freqüents. Des de temes com el compromís dels equips, la cerca de solucions compartides, assumptes estratègics o l'efectivitat en les reunions en són alguns exemples.